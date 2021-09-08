Казанский медуниверситет нанял профессиональных актеров для подготовки будущих врачей

Казанский медицинский университет взял на работу актеров, которые профессионально играют роль пациентов клиник. Их задача — подготовить будущих врачей к встрече с больными. Об этом сообщил завкафедрой симуляционных методов обучения Казанского медуниверситета Сергей Булатов.

«Костяк нашей труппы составляют профессиональные актеры, которые пришли к нам из Гильдии актеров Казани. Это актеры — пенсионеры различных театров», — сказал Булатов.

По словам завкафедрой, каждый актер перед встречей со студентами проходит серьезную подготовку в течение нескольких месяцев, чтобы наиболее правдоподобно сыграть роль пациента. При этом каждый актер действует по тщательно проработанному сценарию.

«В прошлом году мы запустили новую программу для студентов, когда они встречаются с ярко выраженными особенностями пациентов. Кто-то из пациентов молчун, кто-то раздражен, а кто-то просто не говорит по-русски», — привел пример Булатов.

Цифровые технологии в сфере медицины обсудят участники Международного форума Kazan Digital Week −2021, который пройдет с 21 по 24 сентября 2021 года в Казани. Мероприятие планируется провести в смешанном (офлайн + онлайн) формате в современном Международном выставочном центре «Казань Экспо».