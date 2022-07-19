Казанский мединститут направит 1,7 млн рублей на обследование здания на Университетской

В Казани тщательно обследуют состояние здания мединститута на улице Университетской, 13. На эти цели будет направлено 1,7 мн рублей, говорится в тендере, опубликованном на сайте госзакупок.

Заказчиком обследования выступает Казанский государственный медуниверситет Минздрава России. На выделенные средства заказчик проверит здание на возможность его дальнейшей эксплуатации или необходимость реконструкции. Для этого будет проведено комплексное обследование от фундамента до крыши. Также рабочие оценят состояние внутренних и внешних инженерных систем.

Заявки принимаются до 3 августа этого года, а 4 августа будет определен победитель, которому предстоит выполнить все работы по оценке состояния здания в течение двух месяцев с заключения договора.