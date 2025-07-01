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Общество 1 июля 2025 21:31

Казанский государственный медицинский университет начнет подготовку психологов

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В Казанском государственном медицинском университете в этом году открылось направление подготовки «Психология». Об этом сообщила первый проректор КГМУ Лайсан Мухарямова на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Впервые открываем такое направление подготовки. Казалось бы, все уже готовят психологов. Но наш университет очень долго к этому шел. Мы изначально, как отраслевой университет, не хотели разбрасываться», – сказала она.

Мухарямова уточнила, что сейчас есть большой спрос на психологов среди населения, поэтому вуз получил соответствующую лицензию, чтобы вести подготовку таких специалистов. Она убеждена, что у Казанского медицинского университета будет самая конкурентоспособная программа.

«Поскольку у нас есть еще направление подготовки по психиатрии. А умение отличить норму от патологии очень важно для психолога. И еще есть факультет социальной работы, выпускаемые специалисты которого должны работать в команде с психологом», – подчеркнула первый проректор КГМУ.

#приемная кампания в вузы #медуниверситет
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