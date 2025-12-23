news_header_top
Происшествия 23 декабря 2025 09:28

Казанский мясокомбинат оштрафовали за полуфабрикаты с сальмонеллой

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан провело проверку на предприятии «Мясокомбинат Казанский».

В результате выяснилось, что в образце полуфабрикатов обнаружены микроорганизмы сальмонеллы. Несоответствующая продукция была утилизирована.

За нарушения главу мясокомбината привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 700 тысяч рублей.

Ранее по результатам проверок «Мясокомбинат Казанский» уже привлекался к ответственности за некачественную продукцию и руководство было оштрафовано на 300 тысяч рублей.

