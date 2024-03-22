Казанский марафон включен в Лигу марафонов БРИКС, в него также вошли московский и питерский марафоны. Проект запустят уже в этом беговом сезоне, а лига марафонов БРИКС станет аналогом World Marathon Majors, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

По плану в объединение войдут до 10 марафонов стран БРИКС. Переговоры с организаторами ведут с 2023 года. Так, лига станет международной.

Марафонцы, которые преодолеют за год две или три дистанции, получат особые привилегии: доступ к дополнительным сервисам на площадках событий, сувениры и возможность войти в спецрейтинги. Все подробности можно узнать на сайте марафона.

По данным пресс-службы TIMERMAN, чтобы марафон включили в лигу, организаторы должны выполнить ряд требований. Например, состязания должны проводить по мировым стандартам, включая работу с болельщиками и бегунами. Трассы должны получить сертификацию от авторитетной международной организацией (например, AIMS). На маршрутах должны присутствовать необходимое количество мест для питания и освежения, уборных, машин скорой помощи и других важных «точек».

Напомним, лига марафонов БРИКС — это проект, объединяющий крупнейшие марафоны России (Москва, Санкт-Петербург, Казань), а в ближайшей перспективе — также Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки и других стран БРИКС. Их отличает высокий уровень проведения соревнований, сильная спортивная составляющая, фокус на развитие лёгкой атлетики, а также направленность на обмен культурным и туристическим опытом. Создание Лиги одобрено Министерством спорта Российской Федерации.