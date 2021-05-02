Казанский марафон собрал 14 тыс. участников из 29 стран

Сегодня в столице Татарстана состоялся Казанский марафон-2021 — масштабное мероприятие, объединившее 14 тыс. участников из 67 регионов России и 29 стран мира.

Спортивное мероприятие проводится в седьмой раз. Лидерами по числу регистраций среди субъектов РФ в этом году стали Татарстан, Москва и Московская область, Петербург и Башкирия.

Коронавирусные ограничения не помешали провести спортивный праздник, однако внесли в него ряд изменений: волонтеры и персонал находились в масках, они измеряли температуру и выдавали средства защиты всем гостям марафона.

Абсолютным лидером марафона стал Степан Киселев, пришедший к финишу за 2 часа 15 минут и 27 секунд. Среди женщин победительницей стала Луиза Дмитриева со временем — 2 часа 31 минута и 50 секунд.

На марафонскую дистанцию (42,195 км) в 2021 году зарегистрировалось рекордное количество участников — 2 тыс. Преодолел ее и глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, показавший результат в 2 часа 57 минут и 26 секунд. Полумарафон, или 21,1 км, пробежал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, 10 км — министр спорта Татарстана Владимир Леонов (58 минут 24 секунды).

«Невероятные ощущения, когда стартуешь в огромном потоке единомышленников — людей с большой силой воли и личной дисциплиной. Буря эмоций и восторга — бежать среди них», — поделился впечатлениями Нагуманов в Instagram. Глава района признался, что добился личного рекорда, преодолев дистанцию за 1 час 43 минуты и 35 секунд.