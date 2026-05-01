Казанский марафон расширит социальную миссию и станет площадкой для антитеррористического просвещения

Организаторы ежегодного Казанского марафона анонсировали расширение социальной миссии спортивного события. Майский забег в Казани не только объединит любителей активного образа жизни, но и станет ключевой площадкой для продвижения антитеррористических нарративов и формирования культуры безопасности среди молодежи Татарстана, согласно сообщению.

В аппарате антитеррористической комиссии в РТ подчеркнули системный подход к воспитательной работе подрастающего поколения. Через внедрение антитеррористической тематики в спортивные мероприятия создаются уникальные условия для формирования у молодежи неприятия любых форм деструктивного поведения, отметили в ведомстве.

«Спорт – это сила, дисциплина и единство. Интеграция просветительского контента в событие такого масштаба, как Казанский марафон, позволяет достучаться до самой широкой аудитории. Подобные инициативы укрепляют общественное сознание и создают прочную культуру безопасности среди молодежной аудитории», – отметил руководитель аппарата АТК в РТ Ильдус Гараев, который также традиционно принимает участие в забеге.

По словам организаторов, Казанский марафон 2026 года превращается в эффективную арену для трансляции социально значимых смыслов, традиционно объединяя тысячи спортсменов и болельщиков. В этом году на площадке продолжит работу специализированная тематическая интерактивная зона Академии творческой молодежи РТ, где молодежные помощники руководителя аппарата АТК в РТ расскажут и покажут на практических примерах гостям и участникам о современных способах противодействия деструктивным идеологиям, методах профилактики вовлечения и вербовки молодежи в противоправную деятельность, а также о соблюдении личной безопасности.

«В этом году в стартовые пакеты на 3 и 10 км вложены наши буклеты о последних видах мошенничества и как из потерпевшего не стать соучастником, буклет называется "Финишируй без потерь", который мы разработали специально для марафона. Подготовлено более 20 тысяч экземпляров», – рассказала Елизавета Гонзова, общественный помощник руководителя аппарата АТК в РТ, руководитель республиканской молодежной программы «Мы – это мир».

Во время марафона медиафасад на улице Декабристов (здание «Татмедиа») станет главным экраном видеосопровождения профилактической повестки, на нем будет транслироваться антитеррористический ролик «Мы против терроризма». Основной посыл – формирование у молодого поколения стойкого негативного отношения к идеологии терроризма и экстремизма.

Забег состоится 1–3 мая 2026 года. Маршрут и программа доступны на сайте организаторов. Локация будет расположена в фан-зоне, вход свободный для участников и гостей марафона.