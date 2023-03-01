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Казанский марафон перенесли на неделю позже
Изменились даты проведения Казанского марафона — теперь он пройдет 27-28 мая, на неделю позже, чем планировалось. Такое решение принято из-за возникших трудностей с организацией перекрытий улиц на время мероприятия.
«Перенос связан с проведением других крупных событий в городе, в связи с чем осложняется возможность организации перекрытия дорожного движения для спортсменов. С учетом опыта прошлых лет было принято решение перенести марафон на единственные свободные выходные в мае», – объяснили организаторы.
Отмечается, что дата регистрации у всех участников автоматически обновится – информация также будет отправлена спортсменам по электронной почте.
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