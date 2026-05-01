Казанский марафон — 2026: программа соревнований и ключевые старты

Сегодня в столице Татарстана стартует шестнадцатый по счету Казанский марафон, после его возобновления в 2015 году. Забеги пройдут с 1 по 3 мая.

В этом году марафон соберет около 45 тысяч участников из регионов России и зарубежных стран. Маршрут соревнований традиционно пройдет через центральную часть города, охватывая территорию Казанского Кремля, набережную реки Казанки и мост Миллениум. Программа мероприятия распределена на три дня и включает дистанции разной протяженности для различных категорий атлетов.

Спортивные мероприятия начнутся 1 мая с детских стартов на Центральном стадионе. В этот день пройдут забеги серий TIMERBABY и TIMERKIDS для детей в возрасте от 3 до 10 лет, а также организован специализированный забег «Особенные дети».

В субботу, 2 мая, программа продолжится забегом на 10 км, старт которого назначен на 8:00. В данной дисциплине примут участие в том числе спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Позже, в 11:00 и 12:20, состоятся старты двух волн на дистанции 3 км. Вечерняя программа субботы завершится официальным Парадом Наций и концертом, начало которого запланировано на 19:00. Хедлайнером программы станет популярная поп-группа «Авария», которая исполнит свои хиты «Малинки», «Если хочешь остаться» и другие.

Финальный день соревнований, 3 мая, отведен под основные дистанции: марафон (42,2 км) и полумарафон (21,1 км). Общий старт, включая элитные группы и участников Чемпионата России, запланирован на 8:00. Церемонии награждения победителей в абсолютном первенстве начнутся в 9:30 для полумарафонской дистанции и в 11:00 для классического марафона. В течение всего периода проведения марафона в манеже Центрального стадиона будет работать специализированная выставка и функционировать инфраструктура стартового городка.

