Казанский лицеист выиграл серебро в национальном финале чемпионата по профмастерству

В Москве подводят итоги национального финала Чемпионата по профессиональному мастерству. Учащийся казанского многопрофильного лицея №187 Ильсаф Хабибуллин занял в нем второе место по компетенции «Полиграфические технологии» среди юниоров.

За победу в соревнованиях, которые проходили в Московском издательско-полиграфическом колледже имени Ивана Федорова, боролись пять участников из пяти регионов: из Татарстана, Новосибирска, Москвы, Саратова и Уфы.

Ильсаф Хабибуллин вышел в финал, так как набрал большое количество баллов на итоговом срезе чемпионата. Его тренером и экспертом выступил Даниил Грачев – в прошлом золотой призер по компетенции «Полиграфические технологии».