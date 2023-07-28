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Казанский лицеист выиграл серебро в национальном финале чемпионата по профмастерству
В Москве подводят итоги национального финала Чемпионата по профессиональному мастерству. Учащийся казанского многопрофильного лицея №187 Ильсаф Хабибуллин занял в нем второе место по компетенции «Полиграфические технологии» среди юниоров.
За победу в соревнованиях, которые проходили в Московском издательско-полиграфическом колледже имени Ивана Федорова, боролись пять участников из пяти регионов: из Татарстана, Новосибирска, Москвы, Саратова и Уфы.
Ильсаф Хабибуллин вышел в финал, так как набрал большое количество баллов на итоговом срезе чемпионата. Его тренером и экспертом выступил Даниил Грачев – в прошлом золотой призер по компетенции «Полиграфические технологии».
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