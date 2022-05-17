Казанский лицеист стал победителем Международной Менделеевской олимпиады по химии

Казанский лицеист Никита Перов стал победителем 56-й Международной Менделеевской олимпиады по химии, которая прошла в Узбекистане, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Золотой медали на Международной Менделеевской олимпиаде по химии был удостоен ученик 10 класса лицея №31 Казани Никита Перов», – отметили в министерстве.

В состязании приняли участие команды из 16 стран мира. В сборную России вошли школьники, победившие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по химии и прошедшие дополнительный отбор, из Татарстана, Мордовии, Московской и Новосибирской областей, а также шесть представителей Москвы. Они привезли с соревнований пять золотых медалей.