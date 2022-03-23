Соседом казанского IT-квартала станет новое здание «Газпрома»?

В Татарстане утвердили ряд новых объектов застройки. В их числе — концепция реновации зданий обувной фабрики «Спартак», где будет располагаться IT-парк, который войдет в единый цифровой квартал «Сан».

Источник в градостроительном совете Казани сообщил, что на обширный участок по улице Салимжанова по соседству с будущим IT-кварталом претендует «Газпром». Судя по всему, газовый монополист планирует возвести на этом месте внушительное здание. Каким оно может быть и как будет выглядеть IT-квартал?

IT-квартал в центре Казани

21 марта на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях под председательством Президента РТ Рустама Минниханова был представлен проект реновации зданий фабрики «Спартак» и прилегающей территории, на которой, по планам Минцифры РТ, расположится IT-квартал «Сан». Проект предполагает использование структурного остекления, бетона, благоустройство прилегающей территории, создание внутреннего дворика и другие элементы, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Большое значение в проекте придается созданию пешеходной зоны для использования горожанами. Рустам Минниханов отметил, что у этого квартала есть все возможности для дальнейшего развития, и поручил «Татинвестгражданпроекту» совместно с архитекторами города проработать предложения. Запустить новый IT-квартал планируется ко Дню республики — 30 августа 2022 года.

Напомним, в конце января глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин обратился к Президенту Татарстана с предложением присвоить новому IT-парку имя разработчика первых советских ЭВМ Башира Рамеева. Технопарк будет состоять из двух зданий, его общая площадь достигнет 43 тыс. кв. метров, что в 1,5 раза больше здания казанского IT-парка. Планируется создать более 4 тыс. рабочих мест.

Проблемы с паркингом и сжатые сроки реализации

В прошлом месяце «Татинвестгражданпроект» на заседании градостроительного совета Казани представил проект реновации фабрики «Спартак» — интересно, что в материалах совещания объект уже назывался «IT-парк им. Башира Рамеева». Подготовленные решения вызвали несколько вопросов у участников заседания. Первый из них связан с парковкой. В начальном варианте концепции проектировщики предлагали устроить наземную парковку внутри квартала, но IT-парк высказался против. Текущее решение предусматривает только гостевые и инвалидные места на территории IT-квартала, числом всего 45 при потребности, по расчетам ТИГП, в 170.

Остальным — дорога в паркинг «Сувар-Плазы», что не вполне удобно для резидента квартала, а для посетителя, приехавшего впервые, вообще непонятно. Отметим, что сейчас цена за услуги этого паркинга для обычных автовладельцев составляет 50 рублей/час (первый час бесплатно), но у IT-парка, видимо, будет отдельный договор аренды с собственником.

Некоторые члены градсовета, по словам источника, такому повороту удивились и предложили решить вопрос по-другому. Например, запроектировав паркинг внутри части здания бывшей фабрики «Спартак» — не целым этажом, а вертикальной секцией здания на всю высоту. IT-парку, однако, вся фабрика нужна как коворкинг, плюс у здания есть арендаторы, которых «нельзя двигать».

Что касается фасадных решений, то на градсовете было представлено два варианта — один попроще, другой более изощренный, с применением разных решений и материалов отделки (кортен, медь и др.) на каждом из фасадов. Наш источник поделился эскизами фасадов и дворовых пространств будущего IT-квартала. Судя по ним, высота бывшей фабрики «Спартак» останется прежней, а первый этаж будет полностью отдан под ритейл. В том варианте, что поприхотливее, видна попытка унаследовать декоративные элементы «Спартака» и вписать объекты в среду по улицам Спартаковская и Хади Такташа.

Было высказано и мнение о том, что такой знаковый объект имеет право на самостоятельную и единую интерпретацию, а не следованию темам прошлого. Но в условиях нехватки времени такое предложение выглядит нереалистично. Другие идеи участников заседания проектировщики тоже встречали напоминанием о цейтноте. Впрочем, вполне возможно, что 30 августа мы увидим реализацию лишь части проекта. Как сказал один из членов градсовета, нужно быть реалистами и делить его на несколько очередей. Кроме того, на градсовете было озвучено намерение развить пешеходное движение по улице Хади Такташа — от Спартаковской до нового здания театра имени Галиаскара Камала.

Синее пятно «Газпрома»

Будущее здание «Газпрома» на месте нынешней автостоянки в повестку заседания не входило, но поскольку оно соседствует с IT-кварталом, о нем тоже зашла речь — в концепцию реновации включены примерные габариты и параметры здания.

Предполагается, что оно будет настолько объемным, что с некоторых точек частично закроет IT-квартал. Да и по высоте строительства эта часть города (зона смешанной застройки) не ограничивается. Кроме того, во внутреннем дворе по предварительному проекту предусмотрено строительство башни.

Учитывая историю петербургского «Охта-центра», который под давлением общественности и архитектурного сообщества сменил дислокацию и превратился в «Лахта-центр», в центре Казани газовикам тоже не стоит предлагать слишком несоразмерный объект.

Во всяком случае, на заседании градсовета такие упреждающие голоса звучали. Его участники призывали не допустить появление «массивного сундука» на берегу Кабана, кто-то — задать направление проекту «Газпрома» с помощью некоторых решений IT-квартала. В частности, на заседании говорилось о том, что движение пешеходов по Салимжанова вдоль IT-квартала «под аркадой или где-то» должно будет быть подхвачено зданием «Газпрома» по первому этажу.

Редакция «Снега» направила запрос в пресс-службу «Газпром трансгаз Казань», чтобы узнать, соответствует ли действительности информация о планах «Газпрома» по крупному строительству рядом с IT-кварталом. На момент публикации материала ответ получен не был.

Рустем Шакиров, Игорь Тишин, «СНЕГ»

Эскизы предоставлены авторами