Казанский кризис: какие проблемы «Ак Барса» обнажил матч против «Спартака»

«Ак Барс» прошедшим вечером потерпел второе поражение кряду в матче заключительной домашней серии текущего регулярного чемпионата. Подопечные Анвара Гатиятулина со счетом 3:5 уступили «Спартаку». О причинах поражения «Ак Барса» и эмоциях главного тренера казанцев после матча - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

«Ак Барс» не может избавиться от поражений уже на каком-то хроническом уровне

Регулярный чемпионат КХЛ плавно подходит к своему логичному завершению. У большинства команд остается буквально 4-5 матчей в преддверии Кубковой весны. Исключением не является «Ак Барс», который вчера бился на домашнем льду против «Спартака».

Подопечные Анвара Гатиятулина уступили «красно-белым» со счетом 3:5. Это поражение стало вторым подряд в рамках заключительной домашней серии. По аналогии с матчем против «Авангарда», ход вчерашней встречи складывался для казанцев крайне неудачно. «Ак Барс» горел 0:2 уже к первым 10 минутам стартового периода.

Быстрые шайбы Павла Ткаченко и Ивана Морозова в буквальном смысле обескуражили хозяев. Неудивительно, что после второго гола Анвар Гатиятулин вынужденно взял тайм-аут, чтобы взбодрить команду.

«Мы пропустили второй гол, было видно, что лавка чуть-чуть потухла. Надо было напомнить ребятам игровое задание, наш план. Напомнить, что они могут играть и доказывали это не раз. Нужно было просто успокоиться и вернуться в игру», – объяснял решение взять тайм-аут главный тренер «Ак Барса».

Красноречиво описав лавку «Ак Барса» потухшей, Анвар Гатиятулин по факту объяснил, в чем заключается кризис сегодняшнего казанского клуба. «Барсы» выглядят разобранным и будто бы морально уставшим коллективом. В течение всего февраля и первой половины марта неприятные поражения на хроническом уровне сопровождали команду. Даже в матчах с очевидными андердогами КХЛ «Ак Барс» порой испытывал трудности, не говоря об играх с клубами-претендентами на Кубок Гагарина.

Эрик О’Делл не оправдывает ожиданий тренерского штаба и руководства «Ак Барса»?

Практически все приобретения «Ак Барса» в рамках летней и осенне-зимней селекции пока смотрятся бледно. Тренерский штаб и руководство казанцев ожидало явно большего и от выступления Альберта Яруллина, и от игры Егора Коршкова, когда подписывало их перед стартом сезона.

По-прежнему незаметен и не особо эффективен на льду канадский нападающий Эрик О’Делл, которого «Ак Барс» приобрел незадолго до дедлайна. В матче со «Спартаком» именно ненужное удаление североамериканца психологически предопределило встречу для хозяев. После заброшенной шайбы Семена Терехова у «Ак Барса» были все шансы перевернуть матч со «Спартаком» и отыграться.

Однако в эпизоде с голом О’Делл зачем-то начал применять акт агрессии в сторону игроков «красно-белых» после падения Терехова. Заступничество за партнеров – дело хорошее и благородное. Вместе с тем, оно подразумевает и большую ответственность. А так получилось, что арбитры встречи после анализа момента удалили только О’Делла, а москвичи получили важнейшее большинство.

По злой иронии судьбы «Спартак» воспользовался численным преимуществом и спустя минуту вновь вернул себе комфортную разницу в две шайбы. Лидер обороны «красно-белых» Дмитрий Вишневский легко расстрелял Амира Мифтахова с близкого расстояния, получив шайбу в районе «усов» в зоне «Ак Барса».

На пресс-конференции наставник казанцев предпочел поддержать О’Делла и не обвинять его в недальновидности собственных действий.

«С Эриком мы разговариваем, он опытный игрок и через многое прошёл. Видно, что и моменты у него стали появляться. Говорим об этом, просим концентрироваться на том, что умеет, на полезных действиях», – заявил главный тренер «Ак Барса».

При всем своем богатом и многогранном опыте в КХЛ О’Делл, к сожалению, все еще не может найти себя в казанском клубе. Канадцу доверяют достаточно много игрового времени на льду в третьем звене «Ак Барса». Но стабильными очками это доверие североамериканец оправдать не может. В 18 встречах у О’Делла лишь 3 (2+1) результативных балла.

«Сложно пройти весь сезон на одном дыхании»

Болезненное поражение от «Спартака» (3:5), безусловно, не прибавило оптимизма болельщикам «Ак Барса» в преддверии домашнего матча с «Трактором». Казанцам предстоит встретиться с челябинцами уже завтра на льду «Татнефть-Арены».

Подопечные Бенуа Гру с запасом очков возглавляют Восточную конференцию и вряд ли будут играть против «Ак Барса» спустя рукава, учитывая амбициозные задачи клуба сохранить единоличное первое место на «Востоке». В Сложно сходу назвать факторы, за счет которых «барсы» могут забрать этот матч. Как уже было отмечено неоднократно, после окончания паузы на Матч Звезд у «Ак Барса» поломалось вмиг в игре все. Из команды-открытия «Востока» казанцы превратились в очень удобного соперника для клубов из топ-4 конференции.

«Ак Барсу» трудно даются голы. У Ника Петана в 11 последних матчах ни одной игры с положительным показателем полезности. У Яшкина и Семенова в крайних пяти встречах «минус» девять на двоих. В нежелании биться и стараться хоккеистов казанской команды упрекнуть нельзя. Вместе с тем, очевидно, что «Ак Барс» хочет, но не может преодолеть свой нынешний и изрядно надоевший игрокам кризис.

Анвар Гатиятулин связывает трудный период команды в феврале-марте с чередой травм у ведущих хоккеистов, которые за четыре матча до конца регулярного чемпионата продолжают набирать оптимальную форму.

«Такое бывает, сложно пройти весь сезон на одном дыхании. Мы попали именно в этот отрезок. Но не нужно забывать, что у нас ключевые игроки были на травме в этот момент – Ник Петан, Митч Миллер, Илья Сафонов. Они вернулись, но им нужно время, чтобы поймать игровой ритм на 100%. Мы видим, что они стараются, и от игры к игре прибавляют, но какое-то время им потребуется», – подытожил наставник казанцев.

Фото на анонсе: ak-bars.ru