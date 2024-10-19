Казанский Кремль закроют для посещений до 25 октября

С 21 по 24 октября Казанский Кремль будет закрыт для посещений. Об этом напомнили в пресс-службе Раиса РТ.

Завтра, 20 октября, территория музея-заповедника будет открыта для горожан и гостей столицы Татарстана.

Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС. В дни его проведения в городе ожидают порядка 20 тысяч гостей.