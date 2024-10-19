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Общество 19 октября 2024 17:42

Казанский Кремль закроют для посещений до 25 октября

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С 21 по 24 октября Казанский Кремль будет закрыт для посещений. Об этом напомнили в пресс-службе Раиса РТ.

Завтра, 20 октября, территория музея-заповедника будет открыта для горожан и гостей столицы Татарстана.

Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС. В дни его проведения в городе ожидают порядка 20 тысяч гостей.

#саммит БРИКС #казанский кремль
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