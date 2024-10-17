Казанский Кремль выкупил из частной коллекции виды Казани и Болгара 1839 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Музей-заповедник «Казанский Кремль» пополнил свои фонды новыми экспонатами. Около месяца назад у частного коллекционера из Москвы были выкуплены семь литографий с видами Казани и Болгара известного французского графика XIX века, члена Общества охраны памятников и архитектуры Андре Дюрана.

Первыми экспонаты смогла увидеть небольшая группа посетителей, успевших зарегистрироваться на объявленный музеем-заповедником около месяца назад фондовый показ. Но даже для некоторых из них тема встречи оказалась неожиданной – ее сменили с археологических артефактов на новые приобретения фондов за несколько дней до анонсированного мероприятия.

Литографии, как рассказала главный хранитель музея-заповедника Елена Гимадеева, Дюран выполнил в дни пребывания в Казани во время путешествия по России. По приглашению состоятельного промышленника тех лет Анатолия Демидова французский график в 1839 году посетил несколько российских городов – Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тверь, Москву, Кострому, Ярославль, Нижний Новгород и Казань.

«На электронную почту музея-заповедника пришло письмо с предложением приобрести из частной коллекции литографии Андре Дюрана. Около месяца мы проводили экспертизу этих изображений, убедились в их подлинности и выкупили для своих фондов», – пояснила Гимадеева.

За время пребывания в Казани Андре Дюран успел зарисовать объекты местного Кремля и центра города – башню Сююмбике и Благовещенский собор, Иоанно-Предтеченский монастырь, Никольский собор рядом с Гостиным двором, Петропавловский собор. А также выполнить несколько видов Болгара.

Примечательно, отметила Елена Гимадеева, что на своих работах график зафиксировал даже рядом с православными объектами татарское население в характерных национальных одеждах – сочетание русской и татарской культуры еще в XIX веке привлекало путешественников.

Альбом Дюрана «Живописное и археологическое путешествие по России» издавался во Франции с 1842 по 1850 годы и затем больше не выпускался. Всего в нем 150 работ, в том числе виды зарубежных городов, через которые пролегал путь графика, например Гамбурга, Любека. Название города Казань Дюран разместил на обложке альбома: в верхней части под куполами собора слева надпись: «Москва», справа – «Казань».

Полный альбом Дюрана в России сейчас есть в Государственном историческом музее, в Музее-заповеднике «Коломенское» и Научной библиотеке Томского Государственного университета, основой которой стала родовая библиотека графа Строганова – родственника Демидовых.

Стоимость приобретения новых экспонатов главный хранитель музея-заповедника «Казанский Кремль» называть не стала. Отметила лишь, что стоимость литографий немалая, но они того стоят.