Гостья из Санкт-Петербурга стала трехмиллионным туристом в Казанском Кремле

Музей-заповедник «Казанский Кремль» принял трехмиллионного туриста. Подсчет, уточнили в пресс-службе музея главной достопримечательности столицы РТ, велся с начала 2021 года.

Счастливицами 27 декабря оказались две гостьи из Санкт-Петербурга. Музейщики не стали выделять, у которой из них номер трехмиллионного туриста, и вручили подарки обеим.

В Казани, к слову, санктпетербурженки оказались впервые. Они начали осмотр тысячелетнего города с Казанского Кремля. По территории крепости их сопровождал экскурсовод и специалисты визит-центра, открывшегося на днях в обновленном здании Присутственных мест. На втором этаже здания уже в новом, 2022 году, откроется универсальное выставочное пространство, посмотреть на которое гостьи из Северной столицы смогут уже в следующий свой приезд в Казань.