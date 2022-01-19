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Ру Тат
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Официальная хроника
19 января 2022  11:02
Егор Никитин

Казанский Кремль: Все проекты РТ в Казахстане продолжают работать

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Совместные татарстано-казахстанские проекты продолжают работать и воплощаться в жизнь, а сам Казахстан остается одним из ключевых экономических партнеров Татарстана. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она напомнила, что все крупные татарстанские компании, взаимодействующие с казахстанскими коллегами, оперативно давали информацию по своей работе в условиях нестабильности в этой стране. 

«Все наши проекты в Казахстане продолжаются, это наш ключевой партнер. Это партнерство выстроено в течение многих лет, мы продолжаем работать, и никаких рисков для этой работы сейчас нет. Находимся в контакте с Правительством Казахстана и теми компаниями, которые взаимодействуют с татарстанским бизнесом», — заверила Лилия Галимова. 

#лилия галимова #казахстан и татарстан
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