Казанский Кремль: Все проекты РТ в Казахстане продолжают работать

Совместные татарстано-казахстанские проекты продолжают работать и воплощаться в жизнь, а сам Казахстан остается одним из ключевых экономических партнеров Татарстана. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она напомнила, что все крупные татарстанские компании, взаимодействующие с казахстанскими коллегами, оперативно давали информацию по своей работе в условиях нестабильности в этой стране.

«Все наши проекты в Казахстане продолжаются, это наш ключевой партнер. Это партнерство выстроено в течение многих лет, мы продолжаем работать, и никаких рисков для этой работы сейчас нет. Находимся в контакте с Правительством Казахстана и теми компаниями, которые взаимодействуют с татарстанским бизнесом», — заверила Лилия Галимова.