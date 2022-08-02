За полгода Казанский Кремль посетили более 1,5 млн туристов

В этом году в туристических объектах Татарстана наблюдается рост числа посетителей по сравнению с 2021 годом, рост количества путешественников составляет от 15 до 52%. Только за первые полгода Казанский Кремль посетили более 1,5 млн туристов, тогда как в прошлом году этот показатель не превышал 1,3 млн человек, рассказала заместитель председателя Госкомитета республики по туризму Гульнара Сафина на брифинге в Кабмине РТ.

«В 2022 году наблюдается планомерный рост турпотока в основные туристические центры Татарстана. Это связано с отменой ограничений, вызванных коронавирусом вместе со стабильной туристической привлекательностью региона. К нам традиционно приезжают туристы из разных городов страны. Чаще всего из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Владимира, Самарской области, Башкортостана, Перми, Ижевска и Ульяновска», – отметила спикер.

Она подчеркнула, что увеличилось и среднее время пребывания туристов в Татарстане. Если в 2014 году путешественники проводили в Татарстане один-два дня, то теперь наибольшей популярностью пользуются туры четыре дня-три ночи и пять дней – четыре ночи.

Лидером по посещению туристами в первое полугодие 2022 года стал Казанский Кремль – его гостями стали более 1,5 человек. На втором месте – Остров-град Свияжск с 500 тыс. посетителей и на третьем – Великий Болгар, который посетили порядка 160 тыс. человек.