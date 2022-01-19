Казанский Кремль: Татарстан готов к приходу штамма «омикрон»

Республиканская система здравоохранения полностью готова к встрече с новым омикрон-штаммом коронавируса. В регионе имеется необходимый запас койкомест, оборудования и медикаментов. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Готовность есть. На сегодняшний день у нас есть достаточный запас койкомест. Здравоохранение в части организации этой работы выработало четкую систему: в течение двух часов можно развернуть полный комплекс необходимых мер, чтобы принять новых больных и начать их лечить», — сообщила Галимова.

По ее словам, на контроле руководства Татарстана также находятся вопросы обеспечения медучреждений необходимыми медикаментами.

«Резервы все есть, по лекарственному обеспечению также ситуация находится на контроле у Президента РТ. Следим, чтобы необходимое количество лекарств было в учреждениях медицины», — заключила Лилия Галимова.