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Ру Тат
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Здоровье
19 января 2022  11:59
Егор Никитин

Казанский Кремль: Татарстан готов к приходу штамма «омикрон»

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Республиканская система здравоохранения полностью готова к встрече с новым омикрон-штаммом коронавируса. В регионе имеется необходимый запас койкомест, оборудования и медикаментов. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Готовность есть. На сегодняшний день у нас есть достаточный запас койкомест. Здравоохранение в части организации этой работы выработало четкую систему: в течение двух часов можно развернуть полный комплекс необходимых мер, чтобы принять новых больных и начать их лечить», — сообщила Галимова.

По ее словам, на контроле руководства Татарстана также находятся вопросы обеспечения медучреждений необходимыми медикаментами. 

«Резервы все есть, по лекарственному обеспечению также ситуация находится на контроле у Президента РТ. Следим, чтобы необходимое количество лекарств было в учреждениях медицины», — заключила Лилия Галимова. 

#пандемия #омикрон #лилия галимова #коронавирус
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