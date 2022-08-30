Казанский Кремль раскрыл секреты различных ремесел на фестивале «Хонэр»

Музей-заповедник «Казанский Кремль» отпраздновал День республики и города фестивалем ремесел «Хонэр». На площадках развернулись мастер-классы, выставки и программы для детей, раскрывающие секреты мастеров самых различных направлений.

Так, в литературном дворике гостей ожидали книжные выставки, стенды с изделиями ручных работ татарских мастеров. Рядом расположился шатер телеканала «ШАЯН ТВ», где дети смогли поучаствовать в викторинах, конкурсах, проверить свои навыки в творческих направлениях. Также они могли присоединиться к мастер-классам и флешмобу с татарскими танцами. Затем участники мероприятий получили памятные подарки и посмотрели мультфильмы и фильмы производства студии «Татармультфильм» и «Татаркино».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Кроме того, различные учреждения Казани рассказали о своей работе и предложили гостям различные активности. Например, центр ремесел «Абый Сабый» провел мастер-классы по гончарному и кондитерскому ремеслу, дизайну, изобразительному искусству рукоделию, созданию масштабного полотна из гвоздей, краеведению и другие.

На площадке Пушечного двора гости смогли принять участие в традиционных играх народов Республики Татарстан, узнать секреты различных профессий. Также перед ними выступил грузинский и дагестанский танцевальный коллектив «Дом дружбы».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Завершением фестиваля стал праздничный концерт около мечети Кул Шариф с участием звёзды татарской эстрады Фирдуса Тямаева и участников XXXVII Республиканского фестиваля-праздника народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» — «Играй, гармонь!»

Фестиваль организован Министерством культуры Республики Татарстан, Казанским Кремлем и Татарским культурным центром.