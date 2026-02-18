Казанский Кремль приглашает в «Музейное закулисье» гостей с нарушением слуха

Музей-заповедник «Казанский Кремль» 27 февраля в здании Присутственных мест проведет встречу для людей с нарушением слуха «Музейное закулисье: кто и как работает в музее?». К участию по бесплатной регистрации приглашают глухих и слабослышащих посетителей, а также CODA-подростков (детей глухих родителей – прим. Т-и) 14-18 лет.

Различные программы для людей с инвалидностью, отметила в беседе с корреспондентом «Татар-информа» начальник отдела просветительских и инклюзивных программ Дарья Муратова, музей-заповедник в целом организует системно и регулярно – не только в Декаду людей с инвалидностью. Встреча «Музейное закулисье» будет третьим занятием для глухих, слабослышащих и CODA-подростков. Первые два Казанский Кремль провел в декабре минувшего года и в январе нынешнего.

«На третьем занятии мы решили познакомить ребят с музейными профессиями. Встреча будет проходить в формате небольшой лекционной части, плюс совместное творческое занятие. В рамках лекционной части мы расскажем ребятам о том, кто работает в музее и чем они занимаются. А после попробуем выполнить небольшие задачи: возможно, кого-то из ребят заинтересуют музейные профессии», – рассказала Муратова.

Занятие будет проходить с переводом на русский жестовый язык: сотрудник музея-заповедника будет работать в паре с переводчиком на язык жестов.

«Пока это не цикл, а регулярные музейные встречи (занятия) для глухих, слабослышащих и CODA подростков. Впервые встречу мы провели в прошлом году (первая встреча была посвящена любимым местам в городе) и увидели интерес со стороны ребят. Для нас очень важно, что им захотелось вернуться в Кремль вновь и посетить следующее занятие. Поэтому мы решили сделать встречи регулярными (пока один раз в два месяца)», – уточнила собеседница агентства.