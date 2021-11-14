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Культура
14 ноября 2021  01:44

Казанский Кремль приглашает на выставку «Заповедный Татарстан»

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Музей-заповедник «Казанский Кремль» приглашает жителей и гостей республики на выставку «Заповедный Татарстан».

Она посвящена 100-летию со дня основания дендрария Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.  В 2005 году решением ЮНЕСКО ему был присвоен статус биосферной территории.

На выставке можно увидеть серию фотографий гнездовой жизни орлана-белохвоста – самой крупной хищной птицы Татарстана, занесенной в Международную Красную книгу. Местом обитания данной птицы является Саралинский участок заповедника.

Здесь ведутся проекты по изучению популяции орланов-белохвостов с помощью камер и GSM-трекеров, которые позволили ученым зафиксировать ранее скрытые данные из жизни орланов: подробности семейных стратегий, их рацион питания. А трекеры, которыми оснащают птиц, зафиксировали точные пути их миграций и зимовок. И теперь мы знаем, что «заповедные» птицы пролетают даже над набережной в центре Казани.

В рамках выставки проведут цикл лекций от научных сотрудников заповедника.

Посетить выставку можно в любой день, кроме понедельника, в Музее естественной истории Татарстана до 15 декабря.

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