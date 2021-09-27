Казанский Кремль приглашает на квест, мастер-классы и выставки к Дню защиты животных

2 и 3 октября музей-заповедник Казанский Кремль проведет праздник, приуроченный ко Всемирному дню защиты животных. В эти дни гостей ждет множество активностей, в том числе выставки, экскурсии и мастер-классы, сообщает пресс-служба музея.

2 октября посетители смогут побывать на экскурсиях «Путешествие к центру Земли», «Путешествие в затерянные миры», а также программе для дошкольников «Тайны третьей планы» и квесте «Тайна затерянного мира». Во второй день вновь пройдут две тематические экскурсии, интерактивная программа для дошкольников «По следам древних животных», занятие «Лесные истории», научное шоу и другие активности. Оба дня праздничная программа продлится с 11 до 16 часов.

Кроме того, гостей праздника ожидают показы мультфильмов от анимационной студии «Татармультфильм», «звериный» аквагрим и выставка животных, подготовленная Казанским зооботсадом. Также для всех желающих проведут мастер-классы по созданию масок и книжных закладок и проведут квест по музею.