Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» представит на Новый год более 30 программ. Об этом на пресс-конференции рассказала замдиректора по научной работе музея-заповедника «Казанский Кремль» Светлана Коновалова.

«Это новые театрализованные представления, тематические экскурсии, творческие занятия, интерактивное шоу. Охватываем как территорию музеев, так и территорию самого музея-заповедника „Казанский Кремль“. Работа в новогоднем направлении уже началась», — отметила Коновалова.

Так, например, сегодня в Центре «Эрмитаж-Казань» состоялось открытие новогодней выставки «Музыкальное волшебство. Механические куклы и антикварные редкости XVIII-XX веков» из коллекции Музея «Собрание» (Москва), посвященной удивительным и редким экспонатам из фондов крупнейшего частного музея Европы.

«В общей сложности на площадке „Эрмитаж-Казань“ в новогодние праздники будут представлены пять разных программ для разных категорий посетителей», — рассказала спикер.

Одна из них — выставка «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII-XX веков из собрания Государственного Эрмитажа» — это 294 уникальных экспоната, приехавших в Казань. Причем около 60 из них выставляются впервые за всю историю самого Эрмитажа — они были отреставрированы специально для этой выставки.

«Первый месяц Нового года — это последний месяц работы нашей выставки, поэтому мы стараемся всех познакомить с этой выставкой, только уже с точки зрения новогоднего волшебства, символов и благопожелания. Выставка будет работать по 30 января», — отметила спикер.