Казанский Кремль представил выставку изделий ученицы Вячеслава Зайцева

В Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка кожаной мозаики и батика казанского художника Светланы Гарбузовой.

Рукодельница – ученица Вячеслава Зайцева, заслуженный деятель искусств Татарстана, член Союза художников России и соавтор театральной голубой шали в одноименной постановке. Кропотливое увлечение мастерица переняла от своей матери Софьи Кузьминых, которая стала первым в республике профессиональным художником по коже.

Выставка «Традиции живая нить» собрала мозаичные панно, татарские сапоги – ичиги, детали костюма, сумки, предметы интерьера, шелковые ткани с росписью в технике батик из личной коллекции Светланы Гарбузовой, а также из музейных собраний Татарстана. Свои экспонаты предоставили Национальный музей Республики Татарстан, Музей ИЗО РТ и Музейный комплекс города Казани.

Работы мастерицы – осмысление традиций татарских ремесленников, наследия Волжской Булгарии, древнетюркского мира, мира татарских сказок и преданий. Светлана Гарбузова владеет вышивкой татарским тамбурным швом и многоцветной гладью, росписью по коже и шелку, уникальной татарской техникой кожаной мозаики, не характерной для других регионов России. Выставка представляет собой палитру наследия безымянных мастеров прошлого татарского народа, возрождаемого художниками республики.