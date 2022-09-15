Казанский Кремль получил макеты-горельефы архитектурных памятников для экскурсий незрячих

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спасская башня, мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, башня Сююмбике, резиденция Президента Татарстана – все эти объекты Казанского Кремля теперь представлены в музее-заповеднике в миниатюрах-макетах, удобных для демонстрации слабовидящим и слепым людям во время инклюзивных архитектурных экскурсий. Презентация новых тактильных экспонатов прошла в здании Присутственных мест Казанского Кремля.

Макеты представляют собой объемные фасады архитектурных памятников музея-заповедника, своеобразные горельефы их контуров, небольшого, удобного для транспортировки формата А4. С их помощью музей-заповедник намерен проводить инклюзивные экскурсии-прогулки по своей территории, а также выездные занятия с незрячими: тактильные ощущения слабовидящих и слепых слушателей от ощупывания макетов станут дополнением устных пояснений экскурсовода.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новые экспонаты-пособия изготовлены благодаря победе музея в конкурсе «Создание тактильных копий музейных экспонатов» программы «Особый взгляд» (Specialview) благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

«Мы стараемся быть открытыми, доступными для всех наших посетителей. Да, здания на территории Казанского Кремля – объекты культурного наследия, в связи с этим у нас много ограничений, многое, что мы хотели бы сделать, упирается в определенные нормативы. Не все быстро получается поменять, но хотя бы что-то мы постепенно искренне стараемся все же менять. Инклюзивная программа реализуется в Казанском Кремле с 2018 года. Я хочу поблагодарить за оказанную грантовую помощь благотворительный фонд [Алишера Усманова]. Эти макеты позволят познакомиться незрячим людям с архитектурными доминантами Казанского Кремля. И я очень рад, что эти макеты сделаны архбюро Михаила и Ольги Шу – они эксперты в своей области, люди, которые действительно умеют это делать», – отметил директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

До этого, к слову, Казанский Кремль уже использовал при работе со слабовидящими и незрячими посетителями макеты своих архитектурных объектов (43 макета), они были напечатаны с помощью 3D-принтера в уменьшенном масштабе. Но были не так компактны, как новые, а потому менее удобны для демонстрации во время экскурсий по территории Казанского Кремля.

«Эта работа очень важна, очень нужна. Концепция развития Казанского Кремля предполагает, что музей-заповедник должен быть максимально доступен и открыт для каждого. Все должны быть в равных условиях: доступность для всех групп граждан – одно из основных направлений работы музея-заповедника», – напомнил заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

Директор республиканской библиотеки для слепых Идрис Хаертдинов поблагодарил от имени всех слабовидящих и незрячих музей-заповедник за организацию доступной среды в музейном пространстве.

Создавать не отдельные выставки и проекты для людей с особенностями здоровья, а интегрировать в существующие возможность для таких посетителей знакомиться с музеем – задача общества, подчеркнул и.о. руководителя программы «Особый взгляд» Владимир Плехов.

«Я поздравляю вас с этим маленьким шагом для человека и большим шагом для человечества», – резюмировал он.