Казанский Кремль покажет точный список «Корана Усмана» VIII века – «Серебряный Коран»

В Музее исламской культуры Музея-заповедника «Казанский Кремль» 18 октября откроется выставка «Коран в серебре», на которой будут представлены все 162 страницы точной копии рукописи VIII века «Корана Усмана». Каждая из страниц выполнена на серебряном листе высшей 999 пробы, они будут демонстрироваться все разом на специальных экспозиционных пилонах, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея-заповедника.

Фото предоставлено Музеем-заповедником «Казанский Кремль»

«Коран Усмана» – это древнейший и редчайший список (копия) священной книги мусульман. Четыре древних списка Священной книги хранятся в наши дни в Стамбуле, Ташкенте, Каире и Санкт-Петербурге, именно петербургский список в 2010 году перенесли на серебряные пластины. Отпечатал «Серебряный Коран» Московский Монетный двор Гознака Министерства финансов России, а идею предложил бизнесмен Владимир Прусаков.

Произведение искусства XXI века – знак уважения России ко всем мусульманским странам и народам. Подобные «Серебряные Кораны» имеются теперь в Казахстане, Узбекистане, Катаре и других странах.

«"Серебряный Коран" выставлялся в Казани, в мечети Кул-Шариф, в 2014-2015 годах. Кроме того, он не раз экспонировался в музеях различных регионов России. Где он хранится вне выставок – информация закрытая. Каждая платина-страница весит 40 граммов, всего, получается 6 кг 480 граммов серебра. Посетители выставки смогут детально рассмотреть каждую страницу "Серебряного Корана"», – пояснили в пресс-службе музея-заповедника.

Увидеть «Серебряный Коран» в Музее исламской культуры Казанского Кремля можно будет до 31 декабря 2022 года.