Казанский Кремль покажет графику молодой московской офортистки Марии Смольяниновой

В «Манеже» Музея-заповедника «Казанский Кремль» с 8 марта можно будет увидеть выставку офортов молодой успешной художницы из Москвы Марии Смольяниновой. Представлено будет 12 серий работ, среди них «Январь в Крыму», «Московский регтайм», «Музыка Петербурга», «Вечный пейзаж» (получила дипломом Российской академии художеств) и серия «Свияжск», созданная одной из последних – в сезоне 2023 года.

«Всего будут экспонироваться 83 работы в 9 сериях. Художница приедет в Казань и сама их представит на открытии. Серия “Свияжск”, как ясно из названия, вдохновлена нашим островом-градом: в прошлом году Мария впервые приехала на художественную Арт-резиденцию в Свияжске, где, вдохновившись, выполнила несколько работ в офортной мастерской музея. А после передала их на хранение в фонды нашего музея-заповедника», – пояснил «Татар-информу» директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

Фото: https://aurora1991.ru

Проект называется «Эпифании Марии Смольяниновой». Это тоже офорты – разновидность печатной графики, техника создания которых трудоемка и почти не изменялась с XVI века. Эпифаниями работы Марии Смольяниновой назвал известный российский историк и искусствовед, сотрудник Госмузея-заповедника «Ростовский Кремль» Александр Мельник. Слово «эпифания» с греческого языка можно перевести как откровение, способность увидеть в повседневности «дыхание универсума».

Марие Смольяниновой 35 лет. Она член Союза художников России, участник более чем 200 российских и международных выставок, в том числе пяти персональных – в музее-заповеднике «Ростовский кремль». Также она – молодая художница – победитель IV Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник» в номинации «Перспектива», победитель III Международной триеннале современной графики в Новосибирске в номинации «Традиционные технологии печатной графики», победитель 1 степени в номинации «Профессионал» II Международной биеннале печатной графики «Кубачинская башня», Республика Дагестан.

Соорганизаторами выставки Марии Смольяниновой в Казани стали галерея «Аврора1991», фонд «Живой город» и Музей-заповедник «Казанский Кремль» при поддержке министерства культуры Республики Татарстан.

Выставка «Эпифании Марии Смольяниновой» будет работать в «Манеже» Казанского Кремля до 7 апреля.