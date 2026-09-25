Казанский Кремль открыл набор в обновленную школу экскурсоводов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Музей-заповедник «Казанский Кремль» совместно с Поволжским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма объявил о наборе в школу экскурсоводов.

Обновленная программа стартует в октябре 2026 года и продлится до марта 2027-го: за 256 часов слушатели освоят профессию экскурсовода – от теории до практики, после чего получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Главная цель проекта – не просто дать первичные знания, а сопровождать начинающих специалистов на протяжении их карьеры. Программа ориентирована на всех, кто решил освоить новую для себя специальность. Она транфсормирована под новые реалии: теперь специалистам необходимо сдавать федеральную аттестацию.

Если раньше обучение шло по двум отдельным направлениям – пешеходные маршруты на примере Казанского Кремля и автобусные экскурсии, то теперь курс стал единым и комплексным, более продолжительным и глубоким.

Занятия организованы в очной вечерней форме: они сочетают лекции и практику и проходят непосредственно в Казанском Кремле. Слушатели встречаются два-три раза в неделю по вечерам с 18.00 до 21.00, а практика дополнительно вынесена в выходные дни.

В программу включены основы экскурсоведения (методика подготовки экскурсии, приемы рассказа и показа, техника ведения экскурсии), погружение в многовековую историю Татарстана и Казани и отдельный блок о специфике работы на главном туристическом объекте республики. Знания закрепляются сразу: отработка экскурсионных навыков идет на маршрутах вместе с опытными специалистами. Лучшим выпускникам предлагают работу в команде экскурсоводов Казанского Кремля.