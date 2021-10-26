Казанский Кремль опроверг слухи об объявлении завтра формата нерабочих дней в Татарстане

Казанский Кремль опроверг информацию, касающуюся объявления завтра формата нерабочих дней в Татарстане с 30 октября по 7 ноября. По информации ряда СМИ, об этом якобы должен был сообщить оперативный штаб РТ по борьбе с распространением Covid-19.

«Прошу вас, будьте внимательны! Оперштаб таких заявлений не делал! Давать это сообщение со ссылкой на некомпетентный источник ошибочно», — заявила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

По ее словам, Президенту Татарстана ближе к 30-му числу будет представлена актуальная эпидобстановка в регионе и соответствующие предложения по режиму работы. Только после этого будет известна информация, касающаяся этого вопроса.

Напомним, что для борьбы с пандемией по стране с 30 октября по указу Президента РФ Владимира Путина вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы. В шести регионах, где наблюдается сложная обстановка по коронавирусу, ограничения вступили в силу уже вчера. Это Самарская, Нижегородская, Новгородская, Воронежская, Курская области и Пермский край.