Казанский Кремль к зимней выставке объявил open call для художников

Музей-заповедник «Казанский Кремль» объявил открытый прием заявок для зимнего выставочного проекта «На золотом крыльце сидели…». Подать свою работу можно до 5 декабря, отправив на электронный адрес vistavka@kazan-kremlin.ru концепцию работы, эскизы или фотографии готовых произведений и краткую биографию автора.

«Планируется разместить семь работ – по количеству камор (ниш в стене казанской крепости – прим. Т-и) во Дворе Присутственных мест Казанского Кремля: одна работа в одной нише. Условия камор – открытое пространство, отсутствие отопления – позволяют разместить только инсталляции и, как дополнение, мультимедиа», – подчеркнули в пресс-службе музея-заповедника в ответ на запрос «Татар-информа».

Отобранные работы будут демонстрировать посетителям Казанского Кремля в уличной выставке с 15 декабря до 31 января. Музей-заповедник предлагает художникам исследовать процессы перехода ключевых этапов жизни человека (взросление, первая любовь и т.д.) и волнообразных природных циклов (смена времен года, дня и ночи, света и тени, сна и яви).

«Тема, с одной стороны, оставляет максимальную свободу творчества художникам, с другой – обозначает экзистенциальную глубину для их раздумий и воображения. Неспроста название проекта взято от детской считалочки "На златом крыльце сидели...", которая регулирует правила игры детской вселенной, но со взрослением утрачивает свою силу. Это метафора "перехода" от детства к взрослой жизни, от одного состояния к другому. Эта же считалочка – ключ к пониманию концепции выставки», – пояснили в Казанском Кремле.

Организаторы рассчитывают увидеть среди поданных заявок произведения, отражающие личный опыт, культурные традиции и универсальные символы, связанные с младенчеством, взрослением, любовью, поиском себя, зрелостью и старостью, а также природные преображения и пограничные состояния.