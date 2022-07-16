news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
16 июля 2022  10:05

Казанский Кремль объяснил увеличение количества вице-премьеров Татарстана

news_top_970_100

Указ Президента Татарстана Рустама Минниханова об увеличении числа вице-премьеров пока подразумевает лишь введение новой штатной единицы, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. Кто будет назначен на новую должность, она не уточнила, отметив, что это можно будет узнать из соответствующего указа после его опубликования.

Для чего вводится штатная единица, и какие направления будет курировать новый вице-премьер, Галимова также пока не пояснила, призвав дождаться отдельного указа со всеми необходимыми разъяснениями.

Напомним, накануне Минниханов внес изменения в перечень должностных лиц, входящих в Кабмин республики. Указ об этом опубликован на сайте главы республики, согласно документу, число заместителей премьер-министра увеличится до десяти.

#кабмин рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100