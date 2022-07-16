Казанский Кремль объяснил увеличение количества вице-премьеров Татарстана

Указ Президента Татарстана Рустама Минниханова об увеличении числа вице-премьеров пока подразумевает лишь введение новой штатной единицы, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. Кто будет назначен на новую должность, она не уточнила, отметив, что это можно будет узнать из соответствующего указа после его опубликования.

Для чего вводится штатная единица, и какие направления будет курировать новый вице-премьер, Галимова также пока не пояснила, призвав дождаться отдельного указа со всеми необходимыми разъяснениями.

Напомним, накануне Минниханов внес изменения в перечень должностных лиц, входящих в Кабмин республики. Указ об этом опубликован на сайте главы республики, согласно документу, число заместителей премьер-министра увеличится до десяти.