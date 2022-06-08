Казанский Кремль обогнал по посещаемости Исаакиевский собор и Русский музей

Музей-заповедник «Казанский Кремль» по итогам прошлого года обогнал по посещаемости Исаакиевский собор и Русский музей (оба объекта, напомним, находятся в Санкт-Петербурге). Главная достопримечательность столицы Татарстана не просто вошла в рейтинг 50 ведущих музеев страны, но и заняла в нем второе место, констатирует авторитетное издание об искусстве и культуре «The Art Newspaper Russia».

Лидером рейтинга стал музей-заповедник «Петергоф». Его в 2021 году посетили 3 млн 300 тысяч человек. В Казанском Кремле на экскурсиях побывали 3 млн 29 тысяч 68 человек. Посетителями Исаакиевского собора, отметим, в прошлом году стали около 2,5 млн человек, а в Русском музее побывали около 2 млн 260 тысяч.

Казанский Кремль показал рост посещаемости по сравнению с 2020 годом 34%. Лидер рейтинга «Петергоф» – 117%, а Исаакиевский собор и Русский музей – 98% и 88% соответственно.

В топ-50 также попали, например, Мультимедиа Арт Музей и Третьяковская галерея в Москве, музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде, музей-заповедник «Царское село» и «Эрмитаж» в северной столице, Владимиро-Суздальский заповедник во Владимире.