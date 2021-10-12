Казанский Кремль о QR-кодах: «Можно ли попросить у Covid-19 время для плавного перехода?»

В Татарстане ввели новые правила работы бизнеса и посещения общественных мест, а вакцинация стала обязательной для ряда категорий граждан. Почему принятые решения – наиболее оптимальный выход для предприятий в условиях новой волны коронавируса, рассказала журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Сложная эпидемиологическая ситуация подтолкнула к принятию мер пропуска посетителей в торговые центры и учреждения культуры по QR-кодам

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Был вариант ввести локдаун»

По словам Галимовой, разработанные руководством региона меры пропуска посетителей в торговые центры и учреждения культуры по QR-кодам были введены не случайно. К этому подтолкнула сложная эпидемиологическая ситуация в республике.

«Коронавирус можно отсрочить? Можно ли отсрочить распространение инфекции, попросить у нее время для плавного перехода к новым условиям?», - ответила Лилия Галимова на вопрос журналистов о возможности адаптационного периода для бизнеса в части новых ограничений.

Официальный представитель Казанского Кремля сравнила текущую ситуацию с тлеющим пожаром, который некоторые предлагают начинать тушить только после появления сильного огня. Такой подход неприемлем, подчеркнула спикер.

Лилия Галимова: «Всем давно очевидно, что пандемия развивается независимо от наших желаний» Фото: © ИА «Татар-информ»

«Это все равно что тление - пусть пока тлеет, подождем. А когда полыхнет, тогда и будем думать. Всем давно очевидно, что пандемия развивается независимо от наших желаний», - резюмировала Галимова.

По словам руководителя пресс-службы Президента РТ, власти республики при принятии мер ориентировались на сохранение жизни людей и продолжение работы предприятий. Принятые по итогам обсуждений меры являются компромиссными, позволяя бизнесу оставаться на плаву.

«Что касается жестких мер. Никто не хочет, чтобы умирали их мамы, папы, дедушки и бабушки, дети. На чаше весов вопросы жизни и здоровья людей, а также вопросы сохранения трудовых коллективов и рабочих мест. Как нам кажется, этот баланс соблюден. Был вариант вообще ввести локдаун. Кому от этого станет лучше?», - задала риторический вопрос Лилия Галимова.

«Был вариант вообще ввести локдаун. Кому от этого станет лучше?» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Он добавила, что речи о закрытии ресторанов и торговых центров сейчас нет. И это стало возможным во многом благодаря наличию у властей опции с проверкой QR-кодов посетителей.

«Мы же не призываем закрыть рестораны, торговые центры. Есть возможность работать, но мы должны пройти этот непростой путь. И так работает не только Татарстан – десятки регионов ввели аналогичные меры за последние дни. Потому что у инфекции нет границ. Поэтому не стоит строить иллюзии на тему введения мер через месяц-два, чтобы лучше подготовиться», - сказала Лилия Галимова.

Про обязательную вакцинацию: «Такие предписания выписывали всегда, это работа Роспотребнадзора»

В беседе с журналистами официальный представитель Казанского Кремля также обратила внимание, что система здравоохранения Татарстана в последние два года работает на пределе возможностей. Дополнительная нагрузка на врачей может привести к коллапсу – и тогда ресурсов для оказания помощи людям с не-коронавирусом попросту не останется.

«Я вообще не понимаю, как врачи находят человеческие ресурсы, чтобы все это пережить. А если, не дай Бог, что-то случится с системой здравоохранения? Мы все заточены только на то, чтобы лечить ковидных больных, а если что-то другое случится – нам некуда будет доставлять людей», - пояснила Лилия Галимова.

«Я вообще не понимаю, как врачи находят человеческие ресурсы, чтобы все это пережить. А если, не дай Бог, что-то случится с системой здравоохранения?» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Она подчеркнула, что принимая непопулярное решения по QR-кодам Президент Татарстана взял на себя ответственность ради здоровья и жизни татарстанцев.

«Он руководствуется только одной целью – сохранить жизни людей. Ни у кого нет цели специально ограничивать бизнес. Но мы понимаем, что нужно сначала пережить этот период. Если мы будем показывать хорошую динамику по вакцинации, то Роспотребнадзор это увидит», - обнадежила Лилия Галимова.

Отдельно руководитель пресс-службы Президента РТ остановилась на вакцинации некоторых категорий граждан, которая теперь яваляется обязательной по требованию Роспотребнадзора. Спикер напомнила, что такая мера не является новинкой, ведомство уже выдавало аналогичные предписания в случаях с другими опасными инфекциями.

«До сегодняшнего дня Роспотребнадзор многократно использовал свое право на предписания о необходимости вакцинации. Например, если где-то локально возникала лихорадка. Они такие предписания выписывали, это их работа по недопущению распространения инфекций. Сейчас они делают то же самое, потому что видят сложность текущей ситуации», - пояснила Лилия Галимова.

Мера по введению обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан не является новинкой, Роспотребнадзор уже выдавал аналогичные предписания в случаях с другими опасными инфекциями Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По ее словам, статистика с ковидными больными за последние дни значительно ухудшилась и в этой ситуации говорить об отсрочке ограничений не приходится.

«Какое количество людей умирает за последние дни, какая статистика - на эти цифры страшно смотреть. Да, не всем будут нравиться ограничительные меры. Но их цель – спасение жизней людей», - подытожила представитель Казанского Кремля.

Введение QR-кодов повысило интерес предпринимателей к продажам на электронных площадках

Стоит отметить, что с бизнес республики с пониманием встретил введение QR-кодов для посещения некоторых объектов. По словам директора Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галины Шарафутдиновой, предприниматели понимают всю сложность эпидемиологической ситуации, но в тоже время ждут поддержки от властей республики.

«Мы понимаем Правительство РТ, мы двумя руками «за» предпринятые меры. Но в таком случае, если другого пути нет, мы хотели бы мер поддержки для бизнеса. Мы подготовили обращение и сегодня направим его имя Президента Татарстана Рустама Минниханова», – отметила Галина Шарафутдинова.

Галина Шарафутдинова: «Мы понимаем Правительство РТ, мы двумя руками «за» предпринятые меры. Но в таком случае, если другого пути нет, мы хотели бы мер поддержки для бизнеса» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Директор ассоциации рестораторов и отельеров добавила, что для жителей республики принятые меры – это возможность обезопасить себя и не ходить в кафе и рестораны, но при этом можно заказывать еду на дом.

Также, по ее словам, работникам кафе и ресторанов пришлось столкнуться и с негативизмом посетителей, которые стали жаловаться на нарушение Конституции. «Однако мы исполняем Постановление», – подчеркнула собеседница ИА «Татар-информ».

В свою очередь Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев рассказал ИА «Татар-информ», что внимательно отслеживает ситуацию в бизнес-среде Татарстана. «Альтернатива введению QR-кода очевидна – введение полного локдауна со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и экономики в целом», – отметил он.

Как показали обращения, поступающие на горячую линию Уполномоченного, значительная часть предпринимателей осознает необходимость мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, но им недостаточно информации, как на практике реализовывать требования по введению QR-кодов.

«Из 62 поступивших в понедельник на нашу горячую линию обращений чуть менее половины (26 обращений) касалось как раз этой темы. Чтобы снять такие вопросы, в нашем телеграм-канале «Деловорот» были опубликованы простые блок-схемы по действию в этой ситуации. Также мы отправили обращение в адрес Управления Роспотребнадзора по РТ, на системном уровне прорабатываем предложения с предпринимательскими сообществами», – поделился собеседник агентства.

Фарид Абдулганиев: «Альтернатива введению QR-кода очевидна – введение полного локдауна со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и экономики в целом» Фото: © ИА «Татар-информ»

По словам Абдулганиева, предпринимателей также волнуют другие темы. Так, пять поступивших вчера обращений касалось осуществления деятельности самозанятыми, 4 – взаимоотношения с налоговыми органами, еще в четырех обращениях предприниматели просили помочь снизить или аннулировать штрафы, 2 – оплаты ТКО.

«Также могу отметить, что введение QR-кодов еще больше повысило интерес предпринимателей к продажам через каналы электронной торговли. Таких обращений за понедельник было 21. Причина понятна – ни один другой канал продаж и близко не может сравниться с масштабами электронной торговли, причем он не зависит от ситуации с коронавирусом», – отметил Фарид Абдулганиев.

Татарстан является признанным лидеров в области развития электронной торговли в ПФО. По итогам 8 месяцев 2021 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось почти в 4 раза, там зарегистрировано около 13 тыс. интернет-магазинов из Татарстана. За это же время товарооборот татарстанских продавцов вырос более чем в пять раз.