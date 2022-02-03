Казанский Кремль подтвердил, что школы Татарстана не отправятся на дистант

Школы не будут переходить на дистанционное обучение. По мнению Президента Татарстана Рустама Минниханова, образовательный процесс приостанавливать ни в коем случае нельзя, но образовательные учреждения должны соблюдать все необходимые антиковидные меры: входные фильтры, дистанцирование и регулярную обработку помещений. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Образовательный процесс ни в коем случае прерывать нельзя. Для того чтобы дети были в школе в безопасности, Роспотребнадзор по РТ должен внимательно следить за соблюдением соответствующих мер. Президент Татарстана видит нахождение ребенка в школе наиболее безопасным по сравнению с прогулками по торговым центрам или улице. А в учебном заведении они находятся под присмотром в помещениях, которые проходят регулярную специальную обработку», – отметила спикер.

Она добавила, что практика работы утренних фильтров с термометрией показала свою эффективность во время прошлых волн коронавируса. Сейчас есть случаи, когда и целые классы отправляются на удаленное обучение, но полного перехода на дистант в Татарстане не будет.

По ее словам, в Татарстан продолжает поступать вакцина от коронавируса для детей «Спутник-М», на следующей неделе ожидается новая партия препарата.