Казанский Кремль: Медучреждения полностью укомплектованы медперсоналом для борьбы с Covid

Все татарстанские медицинские организации, участвующие в оказании медицинской помощи ковид-больным, полностью укомплектованы работниками за счет перераспределения персонала из других медорганизаций республики, не задействованных при лечении коронавируса. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Медицинскую помощь пациентам с Covid-19 на сегодняшний день в республике оказывают 15 474 медицинских работника (из них 7 867 специалистов обеспечивают работу коек) и 875 водителей скорой медицинской помощи», — рассказала она.

Она отметила, что амбулаторно-поликлиническая сеть подготовлена. По словам Галимовой, несмотря на высокую заболеваемость среди медработников, в поликлиниках обеспечивается своевременная замена сотрудников.

Также к работе привлечены волонтеры – это студенты вузов и медицинских колледжей. По республике более 4,2 тыс. волонтеров-медиков оказывают населению информационную и медицинскую помощь, помогают медсестрам и врачам в смотровых кабинетах, реанимациях, приемно-диагностических отделениях и «красных» зонах. Кроме того, они доставляют лекарственные средства пожилым татарстанцам, которые находятся на амбулаторном лечении, и работают в пунктах вакцинации в поликлиниках.