Общество 14 мая 2026 11:02

Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф подсветили в честь «КазаньФорума»

Световое шоу пройдет в Казанском Кремле до 16 мая в Казани в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

В этом году впервые в световую проекцию включили мечеть Кул-Шариф.

Кроме того, на стенах Казанского Кремля появится бегущая световая строка длиной 480 метров – она протянется от Безымянной до Спасской башни.

Показы будут начинаться после захода солнца, ориентировочно в 20:30.

Видео: © «Татар-информ»

#подсветка #казанский кремль #кул-шариф #KazanForum-2026
