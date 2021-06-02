Казанский Кремль: Главное сделать в РТ удобные возможности для вакцинации от коронавируса

Перед руководством республики сейчас главной задачей стоит организация удобной логистики для человека, который захочет вакцинироваться от Covid-19. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В Татарстане создаются дополнительные пункты вакцинации, и со вчерашнего дня такие пункты начали работать на станциях метро, где уже стоят очереди из желающих вакцинироваться, отметила Галимова.

«Сейчас главное, и Президент неоднократно об этом говорил, создать удобную логистику даже там, где человек будет просто проходить мимо и иметь возможность привиться», — сказала руководитель пресс-службы Президента РТ.

Главная задача для государства и республики — это создание условий, чтобы в любом месте и в любое время у человека была возможность вакцинироваться о коронавируса.

«Стоит задача наращивать темпы вакцинации. Мы видим, как сейчас эпидситуация развивается во многих субъектах РФ ввиду сезонности», — добавила она.

По мере поступления вакцины в Татарстане будут увеличивать количество пунктов вакцинации. Также на портале Госуслуг созданы все условия для своевременного информирования граждан.