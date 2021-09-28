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Ру Тат
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28 сентября 2021  10:38

Казанский конкурс рисунков детей-инвалидов получил президентский грант

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Проект по проведению в Татарстане ежегодного конкурса рисунков среди детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце!» стал победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Победа досталась именно этому проекту, хотя на получение президентского гранта претендовали еще семь инициатив, отмечают организаторы мероприятия.

По задумке авторов идеи, занятия рисованиям помогут детям с инвалидностью раскрыть свой творческий потенциал, а также формировать жизненные и социальные компетенции через общение с миром изобразительного искусства. Художественно-творческая деятельность поспособствует их социализации и адаптации. Ведь недаром рисование традиционно является частью образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Тематика и техника работ будут свободными, отсутствуют ограничения по полу, возрасту, диагнозу или самостоятельности. Участники получат реальную возможность выиграть мотивирующий приз и получить денежное вознаграждение за работу. Предусмотрена постоянная обратная связь с организаторами. Проголосовать за работы конкурсантов можно будет по ссылке.

#дети-инвалиды #конкурс рисунков
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