Двойной конфуз: почему на родине Валиевой и Загитовой не извлекают выгоду из их побед
Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет 21 и 22 января. Московская публика насладится выступлением звезд во главе с «Татарской железной леди» Камилой Валиевой. Но ее победы, как и мировая известность Алины Загитовой, не смогли пробудить интерес к этому виду спорта на родине фигуристок – в Казани. В чем причина – разбирается «ТИ-Спорт».
Загитова и Валиева – москвички не по рождению, а по духу
Последние пять лет в мировом женском катании доминировали татарские фигуристки. Вначале все награды в свою копилку собрала Алина Загитова, одержавшая победу на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. За два года выступлений она выиграла чемпионат мира, первенство Европы и стала победительницей мирового Финала Гран-при. А до перехода на взрослый уровень завоевала все важнейшие титулы юниорских возрастов.
После приостановки ее карьеры на сцену начала выходить Камила Валиева. Еще одна татарская фигуристка была близка к повторению результатов Загитовой, однако вмешались внешние силы. История с допингом, а затем отстранение российских спортсменов из-за ситуации на Украине не помешали Валиевой стать олимпийской чемпионкой в командном зачете, хотя чемпионат мира прошел для нее стороной. Несмотря на это, мало кто спорит, что именно Камила является сильнейшей фигуристкой мира прямо сейчас.
Обе спортсменки, оставившие огромный след в мировом фигурном катании, тесно связаны с Татарстаном. Загитова родилась в Лениногорске, а впервые встала на коньки в Альметьевске. Валиева – уроженка Казани и первые шаги в фигурке делала в столице Татарстана. Но заслуг республики в воспитании таких талантливых фигуристок, можно сказать, нет. Загитова и Валиева еще в детстве уехали в Москву, где и достигли всех высот в спорте.
В Татарстане провалилась работа по монетизации успехов Загитовой и Валиевой
Успехи национальных спортсменок обычно дают толчок развитию фигурного катания в местном масштабе. Но эта тенденция, увы, обошла стороной Татарстан. Местная региональная федерация и другие структуры либо не стали монетизировать победы Загитовой и Валиевой, либо провалили эту работу. Бума в фигурном катании в республике нет. И удачный момент для развития этого вида спорта упущен.
В 2016 году на пост главы Федерации фигурного катания на коньках Татарстана переизбрали Эллину Быстрицкую. Первый заместитель министра по делам молодежи и спорту республики Халил Шайхутдинов произнес замечательную речь. Тогда он перечислил ровно те проблемы, которые смело можно перенести на сегодняшний день.
«К сожалению, в республике очень малый охват районов, где у нас есть отделения детско-юношеских школ по фигурному катанию. Нам нужны хорошие специалисты, тренерские кадры. Однако я уверен, что нам постепенно удастся выйти на необходимый уровень. У нас есть подрастающие фигуристы, наши надежды. Актуален и вопрос по спонсорству федерации – мы активно работаем в этом направлении», – сказал Халил Хамитович.
Любопытно, что примерно такие же слова Шайхутдинов произнес и в 2020-м году. Однако победы Загитовой и Валиевой удивительным образом не принесли никаких весомых дивидендов татарстанскому спорту. В год отстранения России от международных стартов соревнования топовых фигуристов страны в рамках Гран-при должны были стать апогеем той самой монетизации этого вида спорта в республике. Однако турнир прошел в старом Дворце спорта, словно подчеркивая затхлую атмосферу, воцарившуюся в фигурном катании Татарстана.
На Слуцкого и Знарка деньги есть, на тренеров в фигурном катании – нет
В республике все эти годы появлялись и продолжают появляться фигуристы и фигуристки, способные выйти на самые большие высоты. Кроме Загитовой и Валиевой свой путь в фигурном катании в Татарстане начали двукратная призерка Олимпийских игр (ОИ) Евгения Тарасова, победительница юношеских ОИ Алина Бутаева, чемпионка Франции Аделина Галявиева, известные в России спортсмены Глеб Лутфуллин и Ясмина Кадырова, а также менее популярные Диана Мухаметзянова и Илья Спиридонов. Этот список можно продолжить представителями сегодняшнего подрастающего поколения, такими как Риана Кадырова или Елизавета Осокина, которая еще недавно на равных боролась вместе с Софьей Самоделкиной, Аделией Петросян и Софьей Акатьевой.
Также за эти годы в республике значительно увеличилось число ледовых катков. В том числе в районных поселках и малых городах. Проводится несколько десятков соревнований в различных возрастах. Но Татарстан так и остается лишь местом для взлета. Получившие первые навыки фигуристы отправляются в Москву, Санкт-Петербург и даже в Пермь. Главная проблема – отсутствие финансов и должного уровня тренеров. Этот вопрос не решается очень давно. В Казани не созданы условия для переезда больших тренеров из фигурного катания. Хотя в том же футболе тратятся большие деньги на приглашение Леонида Слуцкого, а в хоккее – Олега Знарка.
Складывается ощущение, будто республика не ассоциируют себя с главными татарскими спортсменками с начала нулевых годов. По популярности с фигуристками рядом не стоял даже хоккеист Данис Зарипов. При этом в Татарстане вкладываются большие деньги в хоккей, а фигурное катание оказалось никому не нужным.
Главная тенденция развития видов спорта
Любопытно, что в командных видах спорта так же нет массового кадрового состава молодых спортсменов. Посмотрите на футбольный «Рубин», кого из известных татарстанцев воспитал клуб за все время существования? Или баскетбольный УНИКС, у которого практически никогда и не было своих воспитанников. В этих федерациях, конечно, тоже говорят о какой-то работе, развитии кадров, но результаты не ощутимы.
Чуть хромает в последние годы школа «Ак Барса» по хоккею. Но в целом по Татарстану этот вид спорта достаточно развит и приносит определенные плоды. Те же братья Свечниковы и нижнекамский воспитанник Сергачев успешно играют в НХЛ, Воронков, Сафонов и десяток других хоккеистов неплохо выступают в КХЛ.
Есть у Татарстана отличная плеяда в одиночных видах спорта. В теннисе развили до статуса лучших Веронику Кудерметову, а Полина Кудерметова постепенно идет по стопам сестры. В олимпийских видах появились лыжники Анна Нечаевская и Андрей Ларьков, прыгун с трамплина Данил Садреев, пловец Александр Красных и BMX-райдер Ирек Ризаев. В прыжках в воду и водном поло активно работает СК «Синтез», постепенно продвигаясь в школах республики.
В целом можно выделить главную тенденцию татарстанского спорта. Там, где уделяют максимальное внимание развитию, качественно работают со спонсорами, есть успех. А там, где все делается по принципу «лишь бы было», то и результат по республике такой же – «есть, ну и ладно».
Фото на анонсе: © Абдул Фархан / «Татар-информ»