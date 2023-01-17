Двойной конфуз: почему на родине Валиевой и Загитовой не извлекают выгоду из их побед

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет 21 и 22 января. Московская публика насладится выступлением звезд во главе с «Татарской железной леди» Камилой Валиевой. Но ее победы, как и мировая известность Алины Загитовой, не смогли пробудить интерес к этому виду спорта на родине фигуристок – в Казани. В чем причина – разбирается «ТИ-Спорт».

За два года выступлений Алина Загитова собрала в свою копилку все возможные награды

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Загитова и Валиева – москвички не по рождению, а по духу

Последние пять лет в мировом женском катании доминировали татарские фигуристки. Вначале все награды в свою копилку собрала Алина Загитова, одержавшая победу на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. За два года выступлений она выиграла чемпионат мира, первенство Европы и стала победительницей мирового Финала Гран-при. А до перехода на взрослый уровень завоевала все важнейшие титулы юниорских возрастов.

После приостановки ее карьеры на сцену начала выходить Камила Валиева. Еще одна татарская фигуристка была близка к повторению результатов Загитовой, однако вмешались внешние силы. История с допингом, а затем отстранение российских спортсменов из-за ситуации на Украине не помешали Валиевой стать олимпийской чемпионкой в командном зачете, хотя чемпионат мира прошел для нее стороной. Несмотря на это, мало кто спорит, что именно Камила является сильнейшей фигуристкой мира прямо сейчас.

Камила Валиева на данный момент считается сильнейшей фигуристкой мира Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обе спортсменки, оставившие огромный след в мировом фигурном катании, тесно связаны с Татарстаном. Загитова родилась в Лениногорске, а впервые встала на коньки в Альметьевске. Валиева – уроженка Казани и первые шаги в фигурке делала в столице Татарстана. Но заслуг республики в воспитании таких талантливых фигуристок, можно сказать, нет. Загитова и Валиева еще в детстве уехали в Москву, где и достигли всех высот в спорте.

В Татарстане провалилась работа по монетизации успехов Загитовой и Валиевой

Успехи национальных спортсменок обычно дают толчок развитию фигурного катания в местном масштабе. Но эта тенденция, увы, обошла стороной Татарстан. Местная региональная федерация и другие структуры либо не стали монетизировать победы Загитовой и Валиевой, либо провалили эту работу. Бума в фигурном катании в республике нет. И удачный момент для развития этого вида спорта упущен.

В 2016 году Халил Шайхутдинов называл ровно те проблемы, которые смело можно перенести и на сегодняшний день Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2016 году на пост главы Федерации фигурного катания на коньках Татарстана переизбрали Эллину Быстрицкую. Первый заместитель министра по делам молодежи и спорту республики Халил Шайхутдинов произнес замечательную речь. Тогда он перечислил ровно те проблемы, которые смело можно перенести на сегодняшний день.

«К сожалению, в республике очень малый охват районов, где у нас есть отделения детско-юношеских школ по фигурному катанию. Нам нужны хорошие специалисты, тренерские кадры. Однако я уверен, что нам постепенно удастся выйти на необходимый уровень. У нас есть подрастающие фигуристы, наши надежды. Актуален и вопрос по спонсорству федерации – мы активно работаем в этом направлении», – сказал Халил Хамитович.

Гран-при прошел в старом Дворце спорта, словно подчеркивая затхлую атмосферу, воцарившуюся в фигурном катании Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Любопытно, что примерно такие же слова Шайхутдинов произнес и в 2020-м году. Однако победы Загитовой и Валиевой удивительным образом не принесли никаких весомых дивидендов татарстанскому спорту. В год отстранения России от международных стартов соревнования топовых фигуристов страны в рамках Гран-при должны были стать апогеем той самой монетизации этого вида спорта в республике. Однако турнир прошел в старом Дворце спорта, словно подчеркивая затхлую атмосферу, воцарившуюся в фигурном катании Татарстана.

На Слуцкого и Знарка деньги есть, на тренеров в фигурном катании – нет

В республике все эти годы появлялись и продолжают появляться фигуристы и фигуристки, способные выйти на самые большие высоты. Кроме Загитовой и Валиевой свой путь в фигурном катании в Татарстане начали двукратная призерка Олимпийских игр (ОИ) Евгения Тарасова, победительница юношеских ОИ Алина Бутаева, чемпионка Франции Аделина Галявиева, известные в России спортсмены Глеб Лутфуллин и Ясмина Кадырова, а также менее популярные Диана Мухаметзянова и Илья Спиридонов. Этот список можно продолжить представителями сегодняшнего подрастающего поколения, такими как Риана Кадырова или Елизавета Осокина, которая еще недавно на равных боролась вместе с Софьей Самоделкиной, Аделией Петросян и Софьей Акатьевой.

Бума в фигурном катании в республике нет. И удачный момент для развития этого вида спорта упущен Фото: © «Татар-информ»

Также за эти годы в республике значительно увеличилось число ледовых катков. В том числе в районных поселках и малых городах. Проводится несколько десятков соревнований в различных возрастах. Но Татарстан так и остается лишь местом для взлета. Получившие первые навыки фигуристы отправляются в Москву, Санкт-Петербург и даже в Пермь. Главная проблема – отсутствие финансов и должного уровня тренеров. Этот вопрос не решается очень давно. В Казани не созданы условия для переезда больших тренеров из фигурного катания. Хотя в том же футболе тратятся большие деньги на приглашение Леонида Слуцкого, а в хоккее – Олега Знарка.

Складывается ощущение, будто республика не ассоциируют себя с главными татарскими спортсменками с начала нулевых годов. По популярности с фигуристками рядом не стоял даже хоккеист Данис Зарипов. При этом в Татарстане вкладываются большие деньги в хоккей, а фигурное катание оказалось никому не нужным.

Кроме Загитовой и Валиевой свой путь в фигурном катании в Татарстане начала двукратная призерка Олимпийских игр Евгения Тарасова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главная тенденция развития видов спорта

Любопытно, что в командных видах спорта так же нет массового кадрового состава молодых спортсменов. Посмотрите на футбольный «Рубин», кого из известных татарстанцев воспитал клуб за все время существования? Или баскетбольный УНИКС, у которого практически никогда и не было своих воспитанников. В этих федерациях, конечно, тоже говорят о какой-то работе, развитии кадров, но результаты не ощутимы.

Чуть хромает в последние годы школа «Ак Барса» по хоккею. Но в целом по Татарстану этот вид спорта достаточно развит и приносит определенные плоды. Те же братья Свечниковы и нижнекамский воспитанник Сергачев успешно играют в НХЛ, Воронков, Сафонов и десяток других хоккеистов неплохо выступают в КХЛ.

Есть у Татарстана отличная плеяда в одиночных видах спорта. В теннисе развили до статуса лучших Веронику Кудерметову, а Полина Кудерметова постепенно идет по стопам сестры. В олимпийских видах появились лыжники Анна Нечаевская и Андрей Ларьков, прыгун с трамплина Данил Садреев, пловец Александр Красных и BMX-райдер Ирек Ризаев. В прыжках в воду и водном поло активно работает СК «Синтез», постепенно продвигаясь в школах республики.

В целом можно выделить главную тенденцию татарстанского спорта. Там, где уделяют максимальное внимание развитию, качественно работают со спонсорами, есть успех. А там, где все делается по принципу «лишь бы было», то и результат по республике такой же – «есть, ну и ладно».

Фото на анонсе: © Абдул Фархан / «Татар-информ»