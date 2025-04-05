Казанский коллектив прошел в финал шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Казанский коллектив «Капелла Дмитрия Железнова» прошел в финал шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Передачу транслировали 4 апреля на телеканале «Россия 1».

«Моему коллективу 12 лет. Я его создал, когда был студентом 3-го курса казанского музыкального колледжа», – поделился Дмитрий Железнов.

На сегодняшний день в этом казанском коллективе более 40 человек совершенно разных возрастов, от 7 до 19 лет.

«Мы многожанровый коллектив. Исполняем разный репертуар: от классической музыки до современных песен», – поделились члены коллектива.

На сцене коллектив исполнил классическое произведение «Фортуна», за которое получил 98 голосов. По словам ведущего, артиста Николая Баскова, «это высокий результат». В конце программы певцы коллектива также исполнили песню «Нежность».

видео: «Россия 1»