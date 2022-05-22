Казанский Книжный клуб: «Мы – за живое общение!»

В последнее время книжные клубы вновь обретают популярность, сплачивая вокруг себя истинных любителей чтения. Специально для книгоманов Казани действует книжный клуб «Переплет». Об истории создания и развитии сообщества рассказала его основательница Алсу Хадиуллина.

Основательница казанского книжного клуба «Переплет» Алсу Хадиуллина рассказала об истории создания и развитии сообщества Фото: из личного архива Алсу Хадиуллиной

Из Москвы – в Казань

Алсу давно хотела найти компанию, где обсуждают не только повседневную жизнь, но и что-то более интеллектуальное: «Идею подсмотрела у своего любимого телеведущего - Владимира Познера. На его странице в социальной сети была размещена информация о том, что в Москве создан книжный клуб, в котором беседуют о литературе».

Хадиуллиной удалось отыскать аккаунт создательницы московского клуба на известной интернет-площадке. На тот момент, благодаря репортажу, вышедшему на одном из федеральных телеканалов, о сообществе уже знала широкая аудитория. К клубу подключились книгочеи из других городов. В Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Краснодаре открывались новые филиалы.

«Я выяснила, что филиала клуба в Казани еще нет, написала в Москву, что хочу его курировать. Получив положительный ответ, создала паблик и пригласила в него своих подруг. Так и появилось наше сообщество, - пояснила Алсу. – Дебютная встреча состоялась в ноябре 2019 года. Уже тогда, среди моих знакомых оказалась новая читательница».

«Большую роль в развитии клуба «Переплет» сыграло сарафанное радио: к нам присоединялись сестры, коллеги, знакомые моих подруг» Фото: © «Татар-информ»

Такие разные, но вместе

Первым совместно прочитанным произведением стал роман «Унесенные ветром». Дискуссии были довольно жаркими. Оказалось, что у каждого книголюба - своя Маргарет Митчелл, свое видение героев, идей и смыслов книги.

«Большую роль в развитии клуба «Переплет» сыграло сарафанное радио: к нам присоединялись сестры, коллеги, знакомые моих подруг, -вспоминает Хадиуллина. - Костяк сформировался в первый год существования сообщества: тяга к чтению объединила около 30 человек».

Основная аудитория клуба - женщины в возрасте от 22 до 45 лет. На огонек заглядывают и мужчины, но случается это не так часто. Профессии у всех абсолютно разные. В числе казанских книгоманов - ведущий консультант Минздрава РТ, продавец строительного магазина, системный аналитик в IT, заводской химик, управляющий винтажного магазина, и многие другие. К слову, профессия самой Алсу - инженер – проектировщик.

«Детей и подростков в клубе пока нет, но многие из нас являются родителями, - отметила Хадиуллина. -Мне кажется, чтобы привить любовь к книгам, дома должна быть хорошая библиотека. Также нужно читать книги на ночь. Это очень сближает, дает темы для задушевных разговоров. Ребенок видит интерес родителей к книгам и сам заряжается тягой к знаниям и чтению».

«Ребенок видит интерес родителей к книгам и сам заряжается тягой к знаниям и чтению» Фото: © «Татар-информ»

Мы за живое общение!

Участие в книжном клубе - это хобби для души, помогающее снять стресс, отвлечься от проблем и получить удовольствие. Увлечение особенно подходит тем, кому не хватает положительных эмоций и новых впечатлений.

«Мы предпочитаем встречаться в уютных заведениях нашего города, летом - собираемся в парках. И 1,5 -2 часа проводим в атмосфере позитива и дружелюбия», - рассказала Алсу.

Перед очередной встречей книголюбы выбирают книгу месяца. Это произведение, которое, по мнению большинства участников проекта, актуально именно сейчас и заслуживает особого внимания.

«Каждый предлагает свою книгу и путем голосования мы определяем лидера, - пояснила Алсу. - Есть дополнительная книга, занявшая второе место. Ее читают по желанию».

Чаще всего в клубе обсуждают художественную литературу. Самые сильные эмоции у книгоедов вызвали «Театр» Сомерсета Моэма и «Маленькая хозяйка большого дома» Джека Лондона.

«К сожалению, общения офлайн между людьми становится все меньше. В нашем клубе можно увидеть живые эмоции! - уверена Алсу. - Здесь каждый может быть собой. Мы говорим на нетривиальные темы, обмениваемся опытом и становимся ближе друг к другу! Сюда хочется возвращаться вновь и вновь».

Участие в книжном клубе - это хобби для души, помогающее снять стресс, отвлечься от проблем и получить удовольствие Фото: © «Татар-информ»

В клубе рады всем

Казанские книгоеды настолько сдружились, что вместе отмечают праздники. Например, собираются все вместе в день рождения клуба. А минувшее 8 марта отпраздновали в гончарной мастерской.

«Очень люблю бумажные книги. На мой взгляд, их гораздо интереснее и приятнее читать, - поделилась откровениями Алсу. - Но, к сожалению, при нынешнем темпе жизни не всегда есть возможность погрузиться в произведение - сидя в уютном кресле с чашечкой чая. Большинство участников клуба предпочитает электронные и аудио книги. Это удобно и экономит время. Например, когда едешь за рулем автомобиля».

Основательница казанского клуба надеется, что сообщество продолжит органично расширяться, появятся новые группы по интересам. А для обсуждения будут предлагать не только художественную литературу, но и книги по психологии, эзотерике.

«В Казани сегодня как минимум два книжных клуба. Один работает в национальной библиотеке, а в другом своя сформировавшаяся аудитория, не вполне готовая к новым людям, - рассказала Хадиуллина. – У нас своя ниша. И мы будем рады абсолютно каждому, кто захочет к нам присоединиться!»

Кристина Харламова, Елена Симакова