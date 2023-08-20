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Казанский клуб «Юный десантник» победил в военно-спортивной игре «Техно-ДОГ-биатлон»
В Москве прошел финал Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр «Техно-ДОГ-биатлон», организованных в рамках Армейских международных игр-2023. Татарстан на состязаниях представляли воспитанники военно-патриотического клуба «Юный десантник» имени гвардии сержанта ВДВ Павла Клетнева, созданные при казанской кадетской школе-интернате имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова, а также учащиеся лицеев №35 и 83.
Участники игр преодолели несколько этапов специализированной трассы. Они показали свои умения в стрельбе из пневматической винтовки, разборке-сборке автомата, метании гранат, водном десанте, работе кинолога, работе радиста, а также вождении военного автомобиля.
«Ребята показали отличный результат. Хочу сказать огромное спасибо за оказание всевозможной помощи главе Общественной палаты РТ Зиле Валеевой», — рассказал журналисту «Татар-информа» руководитель клуба «Юный десантник» Талгат Камалиев.
Помимо участия в играх, казанские юные десантники посетили Красную площадь, Главный храм Вооружённых сил РФ, Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» и Международный военно-технический форум «Армия-2023». Они также почтили память павших минутой молчания у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата.
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