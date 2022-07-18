Казанский кинофестиваль приглашает волонтеров стать частью проекта

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино объявляет набор в команду волонтеров. Основные требования, предъявляемые к кандидатам, — это инициативность, ответственность и любовь к киноискусству. В команду приглашаются лица старше 18 лет.

«С каждым кандидатом будет проведено собеседование, где мы выявим сильные стороны и предпочтения в работе на фестивале. Ежегодно команда волонтеров насчитывает 30 человек, и, как показывает опыт, желающих прикоснуться к киноиндустрии изнутри немало», — рассказала куратор службы волонтеров Александра Латышева.

Она подчеркнула, что каждый волонтер получит уникальный опыт работы и яркие впечатления. Главным, впрочем, является то, что он сможет взглянуть на организацию фестиваля изнутри.

Чтобы стать частью международного культурного проекта, нужно заполнить анкету и отправить ее по адресу business@kazan-mfmk.com с пометкой «Волонтёр» до 22 августа. В анкете должны быть указаны ФИО, дата рождения, город проживания, а также контактный телефон и адрес электронной почты для обратной связи. Кроме того, в заявке должны быть информация о месте учебы или работы, специальность, курс на момент фестиваля или занимаемая должность, уровень владения английским и другими иностранными языками, опыт работы на подобных событиях.

Организаторы также прислушаются к желаемому самим кандидатом роду деятельности во время проекта.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».