Казанский кинофестиваль представит эпос нивхов — исчезающего народа Сахалина

Казанский международный фестиваль мусульманского кино станет премьерной площадкой для показа в Татарстане мультфильма, созданного на основе эпоса нивхов — малочисленного народа, населяющего северную часть Сахалина и Японию. В России нивхов не насчитывается и 5 000 человек, сохранивших нивхский язык еще меньше.

Анимация хронометражом 7,5 минуты выполнена в той же технологии, как, например, и культовый советский мультфильм «Ежик в тумане» — в технологии 2D-перекладка. С тем лишь отличием, что в премьерном мультфильме перекладка компьютерная, а в «Ежике в тумане» — физическая, пояснил ИА «Татар-информ» режиссер мультфильма и главный режиссер объединения «Татармультфильм» Сергей Киатров.

Кадр из мультфильма «Шаман».

Мультфильм создавался в содружестве с Ногликской библиотекой имени В. М. Санги, которая выиграла конкурс социальных проектов компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» — сахалинской нефтяной компании. Изначально предполагалось создать десять серий из легенд народа нивхов, но работа началась в пандемийный 2020 год и к настоящему моменту остановилась на экранизации единственной сказки — «Шаман».

Надиктовала ее хранительница нивхской культуры Ирина Ловгун, озвучила носительница языка нивхов Раиса Талина, на национальных инструментах редкого народа для мультфильма играла Елена Ниткук. Мультфильм создан в трех версиях — на нивхском, русском и английском языках. Русскоязычную версию озвучил Азат Ганиев, на английском, пояснил режиссер картины, мультфильм был записан для международного жюри конкурсной программы Казанского кинофестиваля. Главных персонажей в мультфильме всего три, но озвучивает его лишь один человек — от лица рассказчика.

Кадр из мультфильма «Шаман».

«Работали мы непосредственно с нивхами: их художница рисовала костюмы героев, принимала созданных нами персонажей, которые были сделаны по сюжету ее рисунков, мы работали с их композитором, играющим на национальном инструменте нивхов, а наш аранжировщик уже создавал музыку для мультфильма с учетом местного звучания. То есть мы делали анимацию, а они задали некий контент. Это был очень живой процесс: только для главного персонажа, например, было пересмотрено с десяток вариантов образов. Мы рисовали, а они делали акценты на орнаменты. Мы для анимации вынуждены были упрощать изображения, а они правили упрощенный вариант, чтобы в том числе было правильным цветовое решение», — рассказал о деталях дистанционной работы с сахалинскими коллегами Сергей Киатров.

Консультации коренного народа в процессе создания анимации, признался он, помогли избежать и откровенных ляпов. Например, в сказке упоминался чум шамана, и создатели мультфильма решили, что все нивхи живут в чумах. А оказалось, что это лишь временное передвижное жилище рыбаков, а сам народ нивхов оседл и живет в домах, приподнятых на высоких сваях — «чем-то напоминающих вьетнамские дома на воде».

Внести в эпос режиссерского видения, динамики, юмора, драматургии — сделать его более соответствующим восприятию XXI века — не получилось: нивхи проявили консервативность и настояли на экранизации легенды, как она есть.

Кадр из Мультфильма «Шаман».

«Я, конечно, как режиссер попытался бы внести туда некую драматургию – сделал бы по мотивам эпоса. Но тем не менее все равно я рад тому, что получилось. Это не басня, в которой есть мораль, но у нее все же есть какой-то свой абсолютно глубокий смысл, тем более нивхи ведь немного японский народ. У японцев же есть хокку, о которых можно сказать “не знаю, понял я или нет”. Вот и у нивхов, я бы сказал, легенды, которые сложноваты для мозгов нашей средней полосы», – пояснил Сергей Киатров.

Анимационный фильм «Шаман» участвует в конкурсной программе Казанского международного кинофестиваля мусульманского кино в номинации «Национальный конкурс». Это значит, что лучшую работу выбирают среди всех кино- и анимационных картин местного, татарстанского производства.

«В рамках фестиваля нет никакой привязки к мусульманству. Самое главное – чтобы мультфильм или фильм нес в себе культурный диалог. Любые малочисленные народы, другие культуры запросто могут представить на этом фестивале что-то свое и про себя. В этом плане у нас фестиваль очень гуманный. Здесь и христианские темы поднимаются, хотя, конечно, мусульманство – ведущая тема. Наш мультфильм напоминает всему миру, что есть такой крайне малочисленный народ, а на родном языке никто из них уже практически не говорит», – подчеркнул собеседник.

Премьера состоится сегодня, 9 сентября, в кинотеатре «Родина» (Баумана, 44/8). Начало в 16:15, вход свободный.