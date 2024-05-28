Казанский камерный оркестр La Primavera закрыл 35-й сезон

фото: пресс-служба оркестра

Казанский камерный оркестр La Primavera завершил 35-й концертный сезон. В последний сезонный вечер на сцену в сопровождении оркестра вышла солистка из Белоруссии Вероника Прадед, сообщает пресс-служба оркестра.

Солистку дирижер Рустем Абязов пригласил в Казань по рекомендации известного российского скрипача, солиста оркестра Большого театра, преподавателя Московской госконсерватории Михаила Цинмана. Он услышал Веронику на фестивале в Красноярске.

«Солистка Белорусской филармонии познакомила Казань с цимбалами. Вероника играет на них с 7 лет. Сегодня она - востребованный артист с плотным концертным графиком. И мы были счастливы заполучить ее в качестве солистки на один из самых важных концертов сезона», – отметил худрук оркестра.

В программу концерта в Казани вошли сочинения Книппера, Шлега, Курьяна, Броннера, Вискова.

«Если открыть для себя цимбалы, этот пласт белорусской культуры, обязательно станешь ее почитателем. Хочется добраться до самых тайных уголков славянский души, чтобы люди плакали и смеялись на концертах, переживали настоящие эмоции», – говорит Вероника про свою миссию как музыканта.

Отмечается, что оркестр еще планирует выступать на открытых летних площадках Казани в июне. Так, 2 числа в рамках «Пушкин феста» оркестр сыграет на Черном озере. Гости смогут услышать фрагменты из оперы Чайковского «Евгений Онегин» и русские романсы.