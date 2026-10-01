Фото: пресс-служба оркестра La Primavera

Казанский камерный оркестр La Primavera открыл 38-й концертный сезон программой, полностью состоящей из премьер. В нее вошли казанские, российские и мировые премьеры произведений композиторов из России, Швейцарии, Китая и США.

Традицию открывать сезон новыми сочинениями несколько лет назад ввел художественный руководитель и главный дирижер оркестра Рустем Абязов. На концерте прозвучали произведения Росаза, Хе, Гана, Явтуховича, Карпено и Пантыкина. Российские композиторы приехали в Казань и присутствовали на исполнении своих произведений.

Одним из участников вечера стал Александр Пантыкин – лидер рок-группы «Урфин Джюс», которого называют «дедушкой уральского рока». На концерте исполнили его фортепианный концерт на тему песни The Beatles «Hey Jude».

Фото: пресс-служба оркестра La Primavera

«Я не исполняю свои произведения, несмотря на то, что я пианист по образованию. Предоставляю исполнителям возможность интерпретировать мою музыку по-своему. Более того, впервые я не участвовал в репетиционном процессе. Мне очень интересно слушать разные версии своих произведений. Для меня это будет сюрприз», – рассказал Александр Пантыкин.

По словам композитора, концерт построен как своеобразная музыкальная арка, соединяющая традиции старинной и современной музыки.

«Это традиционный фортепианный концерт на заданную тему. В первой части слышны мотивы Гайдна и Моцарта, во второй – Мендельсона и Шопена, в третьей – Шостаковича и Прокофьева. Ну а «Битлз» написали эту песню в конце 60-х. Мы перекидываем через четыре века своеобразную арку: традиции старинной музыки и музыки современной», – отметил композитор.

Фото: пресс-служба оркестра La Primavera

Концерт прошел при теплом приеме публики. Его также транслировали онлайн в аккаунтах оркестра и на ресурсе «Про.Культура».

В новом сезоне La Primavera проведет «Абязов фестиваль», фестиваль «L’arte del arco», Республиканскую творческую программу «Звезды из Завтра», а также совместные проекты с другими артистами.