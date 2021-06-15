Казанский камерный балет «Пантера» закрывает танцевальный сезон

Казанский камерный балет «Пантера» завершает танцевальный сезон своей новинкой этого года — спектаклем «Господин Оператор, или Повелительное наклонение». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил художественный руководитель коллектива Наиль Ибрагимов.

«Оператор в общем смысле — правило, переводящее некий объект или систему из одного состояния в другое. Правила „оператора“ представлены в нашем спектакле вербально, в виде фраз повелительного наклонения. Для нас очевидно, что мы живем в эпоху „операторов“, определяющих нашу судьбу. Мы утопаем в шелухе запретов, питающихся нашими страхами. Но однажды мы можем сделать выбор в пользу настоящего и ценного для нас. Кто знает, может именно в этот момент нам дано ощутить себя свободными», — рассказал о спектакле постановщик Наиль Ибрагимов.

Спектакль будет представлен 16 июня на сцене Многофункционального зала культурного центра «САЙДАШ». Начало концерта запланировано на 18:30.