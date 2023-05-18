Казанский ИТ-парк заключил соглашения о сотрудничестве с иранскими технопарками

Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в Казани заключил несколько договоров о совместной работе с представителями Ирана на полях KazanForum. Сотрудничество будет направлено на двусторонний экспорт компетенций, технологий и решений между российскими и иранскими ИТ-компаниями, сообщает Минцифры РТ.

На KazanForum ИТ-парк представил отдельную стартап-зону, а также выступил организатором круглого стола по внедрению инновационных стартап-решений в страны ОИС с участием зарубежных гостей. Обсуждались перспективы развития сотрудничества между странами Ближнего Востока и Россией в области развития науки и технологий, внедрения инновационных стартап-проектов в рамках промышленных производств ОИС.

На круглом столе презентовали программу «Школа цифровых чемпионов 2023» – это интенсив для технологических проектов в области сквозных цифровых технологий, направленный на подготовку стартапов к взаимодействию с организациями реального сектора или венчурным инвестором.

В свою очередь представители международного финансового центра «Астана» и АстанаХаб рассказали о своих инструментах для стартапов.

Завершилось обсуждение подписанием соглашений между ГАУ «ИТ-парк» и гостями круглого стола. Так, важнейшим стало подписание соглашения о сотрудничестве между ИТ-парком и провинцией Фарс, Университетом им.Шахида Бехешти, и заключение «Меморандума о намерениях» с технопарком Ширазского Университета и Группой компаний Innostage.

В рамках сотрудничества стороны планируют обеспечить более активное развитие ИТ-технологий в странах-участниках на условиях взаимовыгодного сотрудничества.

«Сегодня международный обмен опытом приобретает особое значение. Вместе мы планируем укреплять деловые связи, способствовать продвижению и стимулированию развития и внедрения технологических инвестиционных отношений на рынках РФ и Исламской Республики Иран», – отмечает директор Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Руслан Власов.

По его словам, обмен квалифицированными кадрами поможет изучать практики реализации технологий и адаптировать программное обеспечение под требования и нужны потенциальных заказчиков.