Казанский ИТ-парк продолжает в районах Татарстана серию конкурсов TATAR HACK

Казанский ИТ-парк совместно с пространством «Точка кипения» продолжает конкурс TATAR HACK по разработке цифровых решений в районных центрах. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Серия конкурсов приурочена к Году цифровизации в Республике Татарстан. В ходе турниров команды школьников классов с 6-го по 11-й, а также студентов 1-го и 2-го курсов ищут решение городских и районных проблем с помощью цифровых технологий. Эксперты ИТ-парка и «Точки кипения» подсказывают участникам варианты оформления проектов, а также консультируют по сложным вопросам.

Прошедший в феврале в Актанышском районе конкурс затронул сферы культуры, спорта и образования. В других районах возможно углубление в социальную сферу, урбанистику или экологию.

Лучшим командам вручат ценные призы и подарки. Они также получат возможность продвинуть свои проекты на республиканский уровень и участвовать с ними в федеральных программах.

Ближайшие мероприятия TATAR HACK пройдут в Зеленодольске (5 апреля), Нурлате (8 апреля) и Нижнекамске (13 апреля).